A völgyhídon gyakorolt a HUNOR

A Kőröshegyi völgyhídon gyakorolta kötéltechnikai tudását a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet versenycsapata.

Szeptember 18-án délelőtt lezárták a híd egyik forgalmi sávját, hogy a nemzetközi versenyre készülő csapat biztonságos körülmények között készülhessen. A HUNOR és a felkészülést támogató Terrorelhárítási Központ csapata a gyakorlat előtti reggeli órákban már csak attól tartott, hogy nem csillapodik az erős szél.

Sem a magasság, sem a veszély nem rettentette vissza a mászókat, a meteorológiai jelentésekre viszont aggódva tekintettek mindannyian szerdán reggel. A Magyar Közút völgyhídért felelős hídmérnöke tízpercenként szolgáltatott információt arról, hogy a szél sebessége meghaladja-e azt a határértéket, amelyen túl már nem biztonságos a művelet. Miután az időjárás végül megkegyelmezett, a HUNOR és a TEK nyolc-nyolcfős csapata a földről és a hídtestről indulva több feladatot is végrehajtott. A csaknem kilencven méteres magasság nemhogy elriasztotta volna, hanem még lelkesítette is a mászókat, akik az önmentést, az ellensúlyos felhúzást és a hídtesten belüli hordágyas mentést is gyakorolták. A műveleteket három szakértő felügyelte, hiszen a tét nemcsak az volt, hogy meghódítsák a hidat, hanem az is, hogy mindezt olyan szakszerűen hajtsák végre, hogy az nemzetközi szintéren is versenyképes legyen.

A hídon és a pilléreken belül végrehajtott műveletek valódi kihívást jelentettek a csapatoknak, a magasság, a szél, a pilon belsejében a szűk mozgástér új tapasztalatokkal gazdagította a mászókat – mondta el a történtekről a HUNOR kötéltechnikai versenycsapatának tagja, Balogh András tűzoltó főtörzsőrmester.

Idén júniusban második lett a HUNOR versenycsapata a Grimpday-en Belgiumban, ezzel meghívást kaptak a novemberi Grimpday Asia versenyre is, Hongkongba. A HUNOR kötéltechnikai csapatának felkészülését a TEK is támogatja, ennek az együttműködésnek a legkülönlegesebb helyszíne volt a Kőröshegyi völgyhídon tegnap megtartott gyakorlat.