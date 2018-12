A vörösszárnyú keszegre is szavazhatunk

Vörösszárnyú keszeg, szivárványos ökle és sebes pisztráng: az Év hala 2019-es választáson három halfaj közül lehet szavazni.

A Magyar Haltani Társaság folytatja a hagyományokat, s jövő évre is meghirdette a voksolást. A három halfaj közül az lesz a nyertes, amelyik december 31-ig a legtöbb szavazatot kapja. A jelölési elveknek megfelelően mindegyik faj őshonos a vizeinkben, s van köztük védett és fogható faj is. Kozári Miklós, a Mohosz alelnöke, aki egyben a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke kiemelte: az Év hala választás kiválóan alkalmas, hogy a lakosság figyelmét ráirányítsák a természet, a halak és a vizek védelmére. Örvendetesen nőtt az utóbbi időszakban megyénkben a horgászok száma, s rajtuk kívül sokan olyanok is bekapcsolódhatnak a voksolásba, akik ugyan nem horgásznak, ám érdekli őket a halak és vizek világa.

Mikics Balázs, a megyei horgász szövetség elnökségi tagja a szivárványos öklére szavazott, melyből gyermekkorában sokat fogott a Deseda-patakban. A szakember rámutatott: az Év hala választásnak több előnye van, segítségével még inkább lehet nyitni a fiatalok felé.

– Szerintem korántsem baj, ha a kamaszok kiszakadnak a virtuális térből a valóságba, azaz tapasztalatot szereznek, élményt gyűjtenek a természetben – mondta. – A mostani voksolás ezt a törekvést is segíti. Somogyban amúgy önálló programot indítottunk a horgász utánpótlás érdekében, melynek eredményeit már érzékeljük. Azt szeretnénk, ha a helyi természeti kincseinket minél többen megismernék.

