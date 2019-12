A zöldebb benzintől akár még a lovak is szétszaladhatnak

Januártól kissé másfajta benzin füstjét pöfögik majd az autók, ugyanis életbe lép egy uniós direktíva. Az autósoknak érdemes a márkaszervizekben tájékozódniuk, ha nem akarnak pórul járni.

Kilenc évvel ezelőtt lépett hatályba az uniós szabályozás, miszerint a 95-ös benzinnek 10 százalék bioetanolt kell tartalmaznia 5 százalék helyett. 2020-tól már minden tagállamban kötelező a magasabb arányú zöld adalék alkalmazása.

A kutak januártól szerezhetik be az új keverési aránnyal készült üzemanyagot. – A készletek kifutása után állunk át az új benzinre – mondta Szalay Szabolcs, a kaposvári Tele Tank benzinkút tulajdonosa. – Mivel több lesz a benzin etanoltartalma, azt gondolom, hogy emelkedni fog az ára is.

A megemelt etanol arány azért érdekes az autósok számára, mert egyes modelleknek nem tesz jót a E 10-es benzin. Az egyik autós portál összegyűjtötte ezeket a kocsikat, de a legpontosabb választ csak a márkakereskedéstől tudhatjuk meg. – A legjobb megoldás az, hogy a márkakereskedésbe be kell menni alvázszámmal, vagy forgalmival és ez alapján meg tudják mondani, hogy károsíthatja-e a járművet az újfajta benzin – mondta lapunk érdeklődésére Máté Márton, a siófoki és balatonboglári Peugeot Máté márkakereskedés tulajdonosa. – Ha nem megfelelő üzemanyag kerül az autóba, az megváltoztathatja a menettulajdonságokat is. – A jármű üzemanyagellátó befecskendező rendszerét adott üzemanyagra állítják be – magyarázta Máté Márton. – Ha ettől eltérő kerül bele, akkor másképp működik, rángat, nem húz, csökken a teljesítmény.

Főleg, ha befecskendezéses a jármű – márpedig ebből sok van –, ezek nagyon érzékeny elektronikus vezérlésű porlasztókkal bírnak, azok sérülhetnek. A másik jó megoldás 98-as oktánszámú benzint tankolni, az ugyanis egy magasabb minőséget képvisel. Ennek használatából nem lehet gond, pénztárcánk viszont könnyen megérzi a döntést.

Bajokat okozhat a túl sok alkohol

A bioetanol tulajdonképpen etil-alkohol, s mivel az alkohol vízmegkötő tulajdonsággal rendelkezik, azok az üzemanyagok, amelyekhez ilyet kevernek, felgyorsítják a velük érintkező fémalkatrészek korrózióját. Tehát a fémtankkal rendelkező járművek tartályának belső fala sok baj forrása lehet. – Az, hogy leoldja a festéket róla, szerintem nem egyértelmű – mondta erre Máté Márton. – Az üzemanyagtanktól kezdve az autó több egysége más-más anyagból készül, s ezekre más-más hatással van az alkohol. Én csak azt tudom mondani, hogy kérdezzék meg az autósok a szakszervizet.

A kerti gépekben is zavar lehet a rendszerben az etanol miatt. Egyes gyártók arra figyelmeztetik a tulajdonosokat, hogy a megkötött víz az alkohollal keveredve teljesítménycsökkenést okozhat, így nem kap megfelelő kenést a masina és súlyos forintokba kerülhet a javítás. Ezért etanolmentes benzint ajánlanak, s azt, hogy ne tárolják az üzemanyagot 30 napnál tovább.