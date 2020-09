A zsúfolt vagonok ellenére is csak ritkán kerül elő a maszk az utasok táskáiból

Az idősebbek viselik, a fiatalok azonban nem teszik fel a szájmaszkot a vonaton. Ezt hallottuk a somogyi kötött pályás utazókról. Szerkesztőségünk is kíváncsi volt, mennyien tartják be a szabályokat. Érdemes volt jegyet váltanunk az egyik zsúfolt, Kaposvár és Fonyód között közlekedő szerelvényre.

„Személyvonat indul Fonyódra, jobbra, az első vágányról” – az indulás előtt többször is hallhattuk a figyelmeztetést, mielőtt felszálltunk volna. Korán érkeztünk. A naponta utazók láthatóan oda sem figyeltek a hangra, rutinosan mozogtak a pályaudvaron, tudták, hova kell menniük. A fonyódi szerelvény délután három óra húsz perckor indult el a kaposvári vasútállomásról. Többen már negyedórával korábban felültek a vonatra, maszkot azonban – néhány ember kivételével – senki nem viselt. Gyakorlott szabálykövetőként léptünk oda a jegykezelőhöz, s mielőtt a vaslépcsőkre tettük volna lábunkat, elmondtuk érkezésünk célját. Maszk­mustrára jönnénk. A kalauz szinte, mint az ismerősöknek, úgy közölte a várakozókkal, hogy ezúttal fénykép is készül az utazásról. Ebben a pillanatban szinte mindenkinek eszébe jutott a járvány és a védekezés, elő is kotorták a maszkjaikat. Mielőtt a Piroska vendégszeretetét élvezhettük volna, mi is eltakartuk az arcunkat, a két kocsiból álló szerelvény sípjelzés után kezdte zötyögését a Balaton irányába.

Az egyik kocsiban huszonöten, a másikban még ennél is többen utaztak. A másfél méteres távolságot gyakorlatilag lehetetlen volt betartani, igaz erre semmi felirat nem figyelmeztetett. A vonaton vegyes korosztály zakatolt Fonyód felé. Az idősebbek még hagyományos interakciókat tartva beszélgettek, olvastak. A fiatalok telefonjukat nyomkodták többnyire, de volt aki kártyázással ütötte el az időt. Időközben a jegyvizsgáló is megérkezett, és elkérte mindenkitől a menetjegyet. Az ellen­őrzés idején minden utas betartotta a szabályt, használták a maszkot. Ám az is kétségtelen, amikor a kalauz Fürednél átszállt, több utas arcáról is lekerült a járvány elleni védekezés első pajzsa.

Várdáig kísértük a jó félszáz embert, itt szálltunk át a megyeszékhely irányába miután az ötszáz lelkes település állomásán húsz percet szobroztunk. A piros mozdonyhoz kapcsolt első kocsikban senki sem ült, a másodikban csak néhányan. Maszkot itt már mindenkin láttunk, pedig a kalauzt nem találtunk a közelben, a másfél méteres távolságot pedig bőven be lehetett tartani. Végkövetkeztetésként annyit szűrtünk le már újra a kaposvári resti felé lépkedve: az idősebbek jobban követik a szabályokat, a fiataloknál gyakran túl szabad az arc.

Orsós László (Somogyvámos): – Betartom a szabályt, felveszem a maszkot. Bár csak a számat fedem el vele, az orromat nem, mert meleg van, és nem kapok rendesen levegőt. Vannak, akik néha elfelejtik eltakarni az arcukat. Velem is előfordult, hogy nem tettem fel, de amikor a kalauz rám szólt, akkor eleget tettem a kérésének.

Lukácsné Besztercei Aranka (Dombóvár): – Megmondom őszintén nem szoktam feltenni a maszkot. A hajnali vonattal járok át Kaposvárra, gyakorlatilag egyedül ülök a kocsiban, így nem látom értelmét. Kézfertőtlenítőt nem használok, mert szárítja a bőrömet, viszont szappannal rendszeresen és alaposan mosok kezet.

Kollár Marcell (Öreglak): – Nem látom értelmét a maszknak, de mivel kötelező, ezért felteszem. Azt tapasztalom, az idősebbek jobban odafigyelnek arra, hogy eltakarják a szájukat és az orrukat, de mi fiatalok nem igazán. A kalauz egyébként szól, hogy ha nincs fent szájmaszk, de szerencsére nem büntet érte.