A zsűritagokat már megfőzte a Kistücsök séfje a Bocuse d'Oron

Optimistán várja a nap végét a magyar Bocuse d’Or csapat. Pohner Ádámék a világverseny első napján, vagyis tegnap nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Se izgalom, se feszültség és a technikai hiba sem zökkentette ki a szakácsverseny legfiatalabb versenyzőit.

Fantasztikusan jó a verseny és a hangulat is, legalább 150 magyar szurkoló van Lyonban, akik tegnap lelkesen buzdították a magyar csapatot a Bocuse d’Or-on. Csapody Balázs, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke a helyszínről tudósítva azt is mondta: a zsűritagok is elismerően nyilatkoztak a Pohner Ádámék teljesítményéről, akikkel beszéltek, azok a magyar boxban készült hagyományos francia zöldségtételt, a chartreuse-t és a hústálat is kiválónak értékelték.

(Fotó: facebook/Magyar Bocuse d’Or Akadémia)

De nem csak a zsűri, hanem a versenyző séf is elégedett. – Amikor Ádámmal beszéltem a verseny után, akkor azt mondta. hogy szerinte a gyakorlásokat is figyelembe véve most sikerült a hússütés a legjobban. Minden a versenyre csúcsosodott ki, jó lett a borjú állaga és szaftos maradt a hús. Én nagyon optimista vagyok, hogy a 6-10 között kitűzött pozíció meglehet – mondta Csapody Balázs.

A magyar csapat megtisztelő ellenfelekkel dolgozott együtt kedden, hiszen a világ élvonalában szereplő amerikaiakkal, norvégokkal és a dánokkal főztek együtt. A verseny mai napja azonban még tartogathat meglepetést a mezőny számára, hiszen ma főznek a házigazda franciák vagy az egyik legesélyesebb csapatként számon tartott svédek.

(Fotó: facebook/Magyar Bocuse d’Or Akadémia)

A Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnökétől azt is megtudtuk, hogy népszerű VIP részlegen felállított magyar stand is, ami folyamatosan tele van, és ahol balatoni borokkal illetve olyan helyi termékekkel is kóstoltatják a vendégeket, mint a minőségi magyar mézek, lekvárok, szalámik vagy sonkánk. – Mindig tele van a magyar stand, és aminek külön örülök, hogy azok a híres séfek, akik a zsűriben szerepelnek, ők a verseny előtt és a verseny után is odajöttek a standhoz, hogy kóstoljanak magyar borokat és beszélgessünk egy kicsit – árulta el Csapody Balázs, aki az optimizmus mellett az is mondta, esélylatolgatásba nem lehet belemenni, este hatkor már biztosan tudunk majd a magyar csapat szerepléséről.

Így szurkoltak a magyar csapatnak: