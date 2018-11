Aboriginal álomvilág a nagykövet objektívjén keresztül

A világ legszentebb helyeinek egyike, az Uluru és az ottani ősi rajzok is visszaköszönnek Magyarország ausztráliai nagykövetének fotóin, amiket a siófoki diplomata kiállításba rendezett és most megmutat a nagyközönségnek a Kálmán Imre Emlékházban.

A Nagykövet objektívvel című kiállítás Gruber Attila első önálló tárlata, mert bár a politikus gyakorlott fotósnak számít és korábban egy-egy képe megjelent már különböző kiállításokon, arra viszont még nem volt példa, hogy összerendezett fotóinak tucatjai jelenjenek meg a közönség előtt. A képek kissé másként mutatják be Ausztráliát, mint ahogy a jellegzetes természeti környezet vagy a szimbolikus épületek az úti filmekben megjelennek.

– Az igazi vad Ausztráliát örökítettem meg, ahol még egy kunyhó sincs az óceán partján, mert annyira vigyáznak a környezetre, és ahol azt látja az ember, amit akár ezer évvel ezelőtt. Mást mutatnak ezek a képek, mint amivel egy rövidebb turisztikai túrán találkoznának az emberek. A képek egy kicsit átmennek abba az álomvilágba, amit az Aboriginalok, az ausztrál őslakók egyfajta paradicsomként élnek meg – magyarázta Gruber Attila, akinek a természet mellett az emberi találkozások is ihletet adtak, így a fotókon az őslakosok mellett afrikai tanárnő és kisiskolások arca is visszaköszön.

A kiállítás egyedi képe azonban mégsem a távoli tájakra, hanem az origóra, Siófokra fókuszál azzal, hogy egyetlen fotó erejéig a Balatont is megjeleníti az idős hajóskapitány portréján keresztül.

