Őrlik a paprikát, fonják a kosarat és termesztik a salátát

Télen sem pihennek a közmunkások a somogyi településeken. Gigén fűszerpaprikát őrölnek, Kelevízen kosarat fonnak, Lengyeltótiban pedig már fejesedik a fóliákban a saláta a helyiek nagy örömére.

Paprikaillat terjeng a gigei polgármesteri hivatal épületében. Nyolc ládában pirosodnak a helybeli közmunkások által a nyáron termelt, szárított zöldségek. – Miután kiszáradnak a csemege fűszerpaprikák, apróra feldaraboljuk, majd egy géppel őröljük meg – mondta el érdeklődésünkre Bálint Ildikó, Gige polgármestere. – Összesen kilenc helyi asszony dolgozik a mezőgazdasági Start közmunka programban a településünkön. A paprikaőrlés mellett már készítik elő a fóliasátrakat a következő szezonra, az összegyűjtött zöld hulladékot pedig lombtrágyaként hasznosítják.

– A helyben termesztett, majd megőrölt pirospaprikát eddig a gyermekétkeztetésben használtuk fel, de folyamatosan keressük a piaci lehetőségeket is. A jövőben a kelevízi boltban szeretnénk értékesíteni az adalékanyagtól mentes termékeinket – jegyezte meg Bálint Ildikó polgármester.

Hajlanak a vesszők Kelevízen, tizenhat közmunkás fon virágszedő kosarakat ezekben a hetekben is a szőlősgyöröki tulipánkert tulajdonosának megrendelésére. A saját vesszőikből készülnek már bevásárló- és kandallókosarak is. Hamarosan pedig a húsvéti fonott termékek gyártásának is nekiállnak. Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere elmondta: 2006 óta foglalkoznak a településen kosárfonással, és a jövőben is szeretnék folytatni.

– Tavaly döntöttünk úgy, hogy költséghatékonyság miatt próbáljuk a vesszőt is magunk megtermelni, amit mi főzünk ki és hántolunk le – jegyezte meg a polgármester.

Az Arany Kézművek boltjukban pedig a kosaraik mellett hosszúvízi szőnyegek, szenyéri cirokseprűk, nagyszokolyi száraztészták, lekvárok, szörpök, savanyúságok kerültek a polcokra. A legjobban most a füstölt árukat keresik, a házias ízvilágú kolbászt, szalonnát vagy disznósajtot.

Piroslik már a retek, fejesedik a saláta és cseperedik a zöldhagyma a lengyeltóti önkormányzat fóliáiban. – Nyolc közmunkásunk dolgozik a kertészetben, az üvegházakban elvetették már a magokat, a paprika-, paradicsom- és uborkapalánták már a fűthető fóliában nevelkednek – mondta el Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere. Hozzátette: a zöldségeket az iskolakonyhára termelik, de a helyiek is szívesen vásárolnak belőlük.

Térkő, szőnyeg, saláta a falvakból

A Somogy Megyei Kormányhivatal közölte: a megyében télen 228 településen közel ötszáz közfoglalkoztatási program fut, 3700 embernek adva munkát. A legtöbb helyen fóliás és szabadföldi növénytermesztés zajlik. Kőkúton, Visnyén, Mosdóson állattenyésztéssel és állattartással foglalkoznak, Szenyéren cirokseprű, Hosszúvízen, rongyszőnyeg készül. Táskán, Kisbajomban, Szabáson, Pamukon térkövet gyártanak.