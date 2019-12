Adócsökkentéssel szépítik meg a trófeát a terítéken

Kedden fogadta el az országgyűlés a 2020-as adótörvényeket, amelynek egyik érdekessége, hogy kedvez a vadászoknak. A somogyi vadásztársaságoknál abban reménykednek, hogy a most kihirdetett vadászrész adómentessége után a vadásztatás áfája is csökkenni fog, ami fellendíthetné a megye vadgazdálkodását.

Mátés Tibor ötven éve foglalkozik vadászattal a megyében, korábban Polányban, az ezredfordulótól Szennában. Az itteni Zselici Vadásztársaság Somogy egyik legrégebbi vadászegylete. A területe a megye egyik legszebb erdőben és vadban is bővelkedő dombvidékének peremén fekszik. Évente közel háromszáz nagyvad kerül náluk terítékre, amelynek több, mint harmada vaddisznó, de átlagban harminc szarvasbikát és ugyanannyi őzbakot is elejtenek.

– Küldtem Semjén Zsoltnak egy levelet a somogyi vadászok nevében, hogy nagy előrelépés lenne, ha a következő vadászati világkiállításra vagy lecsökkentenék, vagy eltörölnék a vadászat általános forgalmi adóját – mondta Mátés Tibor, a Zselici Vadásztársaság elnöke.

Ezzel hazánk és benne a nagyvadban bővelkedő régiónk lépéselőnybe kerülhetne, mert szívesebben jönnének hozzánk a külföldi vendégvadászok – magyarázta. A példája szerint, ha egy vendégvadász egy egymillió forintot érő szarvastrófeát ejt el, az áfával együtt 1 millió 270 ezer forintot kell fizetnie a 27 százalékos áfával. Lengyelországban viszont öt százalékos a vadászati adó. Egy esetleges adócsökkentéssel több külföldi vadászt csábíthatnának hazánkba.

Vaddisznóhajtás előtt állnak a karádi Kossuth Vadásztársaságnál, ahová a legtöbb külföldi vadász Ausztriából érkezik, vadászati irodák szervezésében. Karádon is örülnek bármiféle adócsökkentésnek, erősítette meg kérdésünkre Kétszeri László, a vadásztársaság elnöke.

A jövő évi adócsomag azt tartalmazza, hogy a vadászaton résztvevő vadásznak ingyenesen vagy kedvezményesen nyújtott szolgáltatás, átadott termék adómentes lesz, amelyet már a jogszabály hatálybalépését megelőzően keletkezett adókötelezettségre is alkalmazni lehet. Ez még nem az áfa, hanem az a természetbeni juttatás, amely a vadásztársaság tagjait illeti meg, tudtuk meg Boda Páltól, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezetének elnökétől.

Fellendíti a változás a vadgazdálkodást

A vadászrész, vagy más néven kompetencia azt jelenti, hogy juttatnak a vadásztársaság tagjainak a leölt vadak húsából, ezeket szétosztják. Ezt meghatározzák a vadásztársaságok alapszabályában, magyarázta meg Boda Pál. A vadászati áfa csökkentése is szóba került, de erről még nincs döntés. Semjén Zsolt, aki az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is, a KDNP nevében nyújtott be egy erről szóló javaslatot az Országházban. Ez illeszkedne az élelmiszerek áfáját csökkentő sorba, amely a vadhúst is érinti. A vadászat áfájának csökkentésétől azt várják, hogy még tovább lendítse a Somogyban egyébként is jó pozícióban lévő vadgazdálkodást.

A Sefag Zrt. százháromezer hektár vadászterületet kezel, amellyel a régió legmeghatározóbb vadgazdálkodója. Külföldi vendégvadászokat is gyakran fogadnak. Tradicionálisan német, osztrák, svájci vadászokat fogadnak, de a Benelux államokból, és a skandináv államokból is látogatják területeiket.