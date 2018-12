Adománnyal és szállodai vasárnappal segítenek

Kétmillió forintot gyűjtött össze a siófoki Hotel Azúr és szállóvendégei az SOS Gyermekfalvaknak.

A szálloda és az alapítvány közel két éve működik együtt az úgynevezett „Check out a gyermekekért” program keretében. Ez azt jelenti, hogy a hotel recepciósai a szállodai kijelentkezéskor megkérdezik a vendégeiket, hogy 500 forint adománnyal támogatnák-e az SOS Gyermekfalvakban élő gyermekeket és a nevelők munkáját. A program sikerét mutatja, hogy a hotel februárban 1,5 millió forintot már átutalt az alapítványnak, most pedig újabb milliók kerültek a jótékony vendégek jóvoltából az SOS Gyermekfalvak Alapítványhoz.

– Ma Magyarországon 23 ezer gyermek nem élhet a vér szerinti szüleivel, és amíg ők állami gondozásban nevelkednek, az a legfontosabb, hogy olyan biztonságos hátteret biztosítsunk a gyerekeknek, amelyek között megfelelően tudnak fejlődni. Ebben nagyon fontos, hogy olyan támogatókat találjunk magunk mögé, akik minden évben rendszeresen támogatnak bennünket – mondta az adomány vasárnapi átvételekor az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója. Romet-Balla Ágnes arról is beszélt, hogy a támogatásokat többnyire pszichológusok, nevelőszülők, azaz mindazok bérköltségre fordítják, akik a gyerekek közvetlen környezetében dolgoznak.

Sternóczky Balázs, a Hotel Azúr értékesítési igazgatója elmondta: az adományok összegyűjtésén túl vendégül is látták az SOS falvakban nevelkedő fiatalokat és a nevelőszülőket egy wellness napra. A check out programot a jövőben szeretnék kiterjeszteni azzal, hogy a szálloda egyéni vendégein túl a hotel szélesebb üzleti vendégkörét is bevonnák az adományozásba.

