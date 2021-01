Adómentes már az idei kisüstink

Megrohanták a somogyi pálinkafőzdéket januárban, miután egész december alatt már arra tartalékoltak az ügyfelek, hogy az új évben adómentesen főzhessenek kisüstit. A kis szeszfőzdék jól jártak az új törvénnyel, de a nagyobb cégek nem maradéktalanul boldogok.

Az egész január be van táblázva a som-daránypusztai szeszfőzdében, már tavaly lefoglaltak minden időpontot, hiszen a legtöbben számítottak arra, hogy 2021-től adómentes a pálinkafőzés azok számára, akik maximum 86 liter, 50 fokos gyümölcspálinkát állítanak elő. – Legalább 700 forinttal csökkent a pálinka ára, és az otthoni illegális főzésnek befellegzett, hiszen ha ugyanannyiért lefőzik a gyümölcsöt a hivatalos szeszfőzdékben, mint feketén, akkor inkább oda mennek az emberek, ahol minőséget kapnak – mondta Pusztai Árpád pálinkafőző. A szezon a vártnál is jobb lett, pedig tavaly tavasszal még aggódni kellett, hogy a fagy miatt lesz-e gyümölcs. A körte, a kései szilva és a szőlő is jó eredményt hozott.

Az egyik szemünk sír, a másik meg nevet – foglalta össze a nagyobb vállalkozások helyzetét Beliczay Zsolt, a Zimek Pálinka Kft. ügyvezetője. – Akik eddig ki akarták kerülni a nettó 835 forintos adót az 50 fokos pálinka literje után, most már azok is profiknál kötnek ki az otthoni pancsolás helyett. Ugyanakkor a kereskedelmi márkáknak nem tesz jót, ha otthon minél több pálinka készül mindenféle ellenőrzés nélkül, ez konkurenciát jelent – foglalta össze. – A nagyobb szeszfőzdék esetében a bérfőzés azonban csak kiegészítő tevékenységet jelentett eddig a Balatonnál, ám most a vendéglátóhelyek bezárása miatt kissé megroppantunk…

Támogatás kell

A nagyobb pálinkafőző vállalkozásoknak az a gondja, hogy a pandémia alatt nem kapnak támogatást az államtól, pedig a hasonlóan károkat szenvedett vendéglátóipari szektorba szállítanak be, tért ki a gondjaikra Beliczay Zsolt. Nekik azonban továbbra is úgy kell foglalkoztatniuk az alkalmazottaikat, mintha minden rendben lenne náluk. A tárgykörben a Pálinka Nemzeti Tanács javaslatokat fogalmazott meg az Agrárminisztériumnak, de egyelőre még nem kaptak választ. Reményeik szerint a vendéglátóiparhoz hasonló támogatásban részesülhetnek majd. A nagyobb vállalkozások továbbra is a főzés ellenőrzését sürgetik, hiszen a hivatalos adatok szerint a főzőgépek 16 százalékát kapcsolták be, és négy-öt litert főztek rajta eddig az otthon főzők.

