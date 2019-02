Agancsszezon: hiába tiltják, mégis gyűjtik

A februári enyhülés sokakat csábít a természetbe, a somogyi erdőkbe a február végéig tartó látogatási tilalom miatt azonban jórészt a nem feltétlenül tisztességes szándékkal érkezők látogatnak. Ilyenkor hullatják ugyanis agancsaikat a gímbikák, s a trófeáért kínált kilónkénti átlagos hatezer forintos vételár sokak számára vonzó. Mivel sok az illegális gyűjtő, ebben az időszakban az erdőkben fokozottabban ellenőriznek a rendőrök és a vadászok.

Kamerával és naponta többször is ellenőrzik a vadászok a területüket Látránynál és környékén. – Minden nap találunk lábnyomokat, van, amikor embert is látunk, de olyan részekre elmenekülnek, ahol nem tudjuk utolérni őket – mondta el Udvaros Zoltán. A Természetbarátok és Földtulajdonosok Látrányi Vadászegyesületének elnöke hozzátette: amint találnak egy agancsot, már viszik is be zárható helyre. Az összegyűjtött trófeák egy részét megtartják, a másik felét értékesítik.

– A hullott agancs nagyon jó információ hordozó a vadgazda számára, jól mutatja a vadállomány minőségét – jegyezte meg Udvaros Zoltán. – Sok esetben komoly károkat okoznak az illegális gyűjtők a vadállományban. S persze zavarják is a vad nyugalmát, ilyenkor riadtan futkosnak a szarvasok az erdőben. Előfordult már nem is egyszer, hogy hurokba hajtották őket. Volt, hogy későn értünk ki és el is pusztult az állat.

Udvaros Zoltán szerint sokaknak csábító, hogy átlagosan öt-tízezer forintot is fizetnek most a piacon az agancs kilójáért. – Hallottam, hogy tízezerért is veszik, egy három kilós trófeáért akár 20-30 ezer forintot kaphatnak az illegális gyűjtők, ez nagyon is vonzó számukra – jegyezte meg Udvaros Zoltán.

– A hullott agancsot összeszedni csak az arra jogosult, engedéllyel rendelkezőknek szabad, ennek megfelelően a gyűjtésére csak a tulajdonos, helyileg illetékes vadgazdálkodó írásbeli engedélyével nyílik lehetőség – mondta el Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezetének titkára. Megjegyezte: az agancs, ahogy az elhullott vad trófeája is a vadászatra jogosultak tulajdonát képezik. Egyes jogosultak adnak ki ugyan gyűjtési engedélyt, de a területükön lévő elhullott agancsok hozzájuk is kerülnek vissza. Ebből ugyanis a bika korát, fejlődését is nyomon tudják követni. Manapság azt tapasztaljuk, hogy január végétől egészen márciusig folyamatosan zavarják a vadat az illegális gyűjtők.

– A jogtalan eltulajdonításon kívül a járulékos zavarás is nagyon jelentős ebben az időszakban, az illegális agancsozók által hajtott, menekülő szarvasok ugyanis gyakrabban okoznak napközben is súlyos közúti baleseteket, vagy lelik vesztüket kerítéseken, szőlőkordonokon fennakadva – mondta el a kamara titkára. Megjegyezte: az illetéktelen erdőjárók nem riadnak vissza a fák közé feszített drótok kihúzásától sem.

Nem könnyű a tettenérés

– A hivatásos vadásznak joga van ahhoz, hogy igazoltassa az illegális gyűjtőt, átvizsgálja autóját, továbbá fel is tartóztathatja, míg a rendőrök kiérnek a helyszínre. A nagyobb vadásztársaságok a rendőrökkel együtt ellenőrzik ebben az időszakban az erdőterületeket – tette hozzá Kemenszky Péter. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az engedély nélküli gyűjtés 50 ezer forintos érték felett bűncselekménynek minősül, aki pedig megvásárolja az illegálisan gyűjtött hullott agancsot, orgazdaságot követ el. Ha a zavarás maradandó károsodást okoz az állatnak, állatkínzás miatt is eljárás indulhat. Tavaly tucatnyi ilyen esetben kellett intézkedniük a rendőröknek.