Ági, van szabadstrand!

Gáz van Ágnes, szabad a strand! Ahol pedig a leghangosabban követelte a szabadstrandokat, ott, abban a városban lényegében csak az van! Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke eljött Fonyódra, s megosztotta ezt az élményt a közösségi oldalán. Ennek kifejezetten örülünk, mert számunkra, balatoni emberek számára minden vendég fontos. Bár nem árt, ha a vendég tudja, hogy hol van! Régebben nem volt ez ilyen egyszerű, hiszen az akkori SZOT-üdülők szinte mindenütt egyformák voltak, még az emeletek is azonosak. Ma már más a helyzet, minden településen rengeteget tesznek a strandjaikért. Ágnes Fonyódon fényképezkedett, s ott követelte: legyen minden településen szabadstrand!

Akár szimpatikus is lehetne, hogy egy-egy párt végre ügyek mentén politizál. De ezekkel az ügyekkel, mint az előző történet is mutatja, azért néha lehetnek gondok. Most éppen a Balaton lett kiemelten érzékeny, érzékenyítő téma a pártpolitikában, sokak szerint azért, mert a miniszterelnök azt találta mondani, hogy több Balaton, kevesebb Adria… S amit a miniszterelnök ajánl ugye, azt lőni kell!?

Persze „ostorozhatnánk” Ágnest, és még igazunk is lenne, de nem tesszük. Inkább segítünk neki! Megtesszük azt, amit a munkatársai elmulasztottak, s ami miatt itt a déli parton bizony nem kicsit nevetségessé vált. Kedves Ágnes! Köszöntjük Fonyódon! A mi dinamikusan fejlődő városunk tavaly öt szabadstrandjára 450 millió forint támogatást nyert a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. A fejlesztés megtörtént, ahogy azt láthatta is. A város azonban nem elégedett meg ennyivel. Nyughatatlan polgármesterével az élen az idén újra pályázott. 2020-ban 67 balatoni strand kapott állami támogatást, és Fonyód megint nyert. A Városi strandra 70 millió, a Bélatelepire 37 millió jut. A többi négy szabadstrandot is fejlesztik, összesen mintegy 168 millió megy a fonyódi strandok szépítésére. Ennyi! Ennyi?