Ajándék, ékszer, virág és vacsora teszi teljessé a Valentin napot

Átlagosan néhány ezer forintot költenek az emberek Valentin napkor. A kereskedők tapasztalatai szerint ilyenkor, ami szív alakú, azt gyorsan el lehet adni. A romantikus vacsorák is népszerűek, a szerelmesek napján szinte minden étteremben telt ház volt.

Vörösbe burkolózott az egyik ajándékbolt a Sétálóutcán. Már a bejárati ajtónál is egy hatalmas piros szív fogadta pénteken a vásárlókat, az üzletben pedig szinte minden tárgy a Valentin napról árulkodott. Héliummal töltött lufik, színes bögrék, különféle plüssfigurák és szerelmes mondatokkal díszített csokoládék sorakoztak a polcokon. Tolnainé Varga Tünde, a bolt vezetője elmondta: a férfiak könnyebben és gyorsabban vásárolnak ajándékot, a nők viszont válogatósak. Ennek oka, hogy sokkal körültekintőbbek, mint a férfiak. A tapasztalatok szerint inkább a fiatalok halmozzák el ajándékokkal párjukat, az idősebbek csak elvétve térnek be a boltba.

Hasonlóan vélekedett az egyik belvárosi ékszerbolt alkalmazottja is. Bíró Éva szerint: az ékszerek között az ifjú férjek és a fiatal fiúk válogatnak, sokan keresik ilyenkor az ezüstöt. Népszerű a szívecskés medál, a fülbevaló, a nyaklánc és a gyűrű is. Előfordul az is, hogy valaki Valentin napon kéri meg párja kezét, ezért a jegygyűrű is kelendő. A zsebükbe azonban nem sokan nyúlnak be mélyen, jellemzően a pár ezer forintos tárgyakat keresik. Elvétve nők is betérnek a boltba, akik egy-egy díszesebb órát vásárolnak, hogy ezzel lepjék meg párjukat.

A szerelmesek napjának egyik legkedveltebb ajándéka továbbra is a virág. Horváth Ákos, virágboltos úgy látja: évről-évre egyre többet adnak el a színesebbnél-színesebb növényekből. Az idei nagy divat a szív alakú doboz, amelybe többféle virág van tűzve, de a vörös rózsa is kelendő. A romantikus vacsorát is sokan kedvelik Valentin napján. A legtöbb kaposvári étteremben szinte telt ház volt. Limbek Csaba, megkeresésünkre elmondta: vendéglátó helyein Valentin napos díszekkel csinosították az asztalokat, de eperborral és eperrel is kedveskedtek. Az embereket romantikus menüvel csábították, bár inkább csak elnevezésében volt Valentin napi a fogás. Limbek Csaba kiemelte: évek óta nagy a forgalom Valentin napján. A friss szerelmesektől az idősebb korosztályig sokan tartják fontosnak azt, hogy meglepjék párjukat. Pongrácz Máté, evangélikus lelkipásztor szerint: manapság felértékelődött a párkapcsolat és a házasság fogalma. Fontos a fiataloknak az, hogy tartozzanak valakihez és olyan társat válasszanak maguknak, akivel kiegészítik egymást. Az elköteleződés komoly biztonságot tud adni az embernek. Hozzátette: érzékelhető, hogy az egyéni kiteljesedést felváltotta a párkapcsolati.

Sokan kaptak kedvet a házassághoz

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb előzetes adatai szerint hazánkban „esküvőboom” volt tavaly. Szeptember végéig többen kötötték össze életüket, mint egész 2018-ban. Ilyen mértékű emelkedés nem volt az elmúlt három évtizedben. A házasságkötések száma 2010 után vett fordulatot. Míg 2010-ben 36 ezren járultak az anyakönyvvezető elé, addig tavaly novemberig már 62 ezer pár mondta ki a boldogító igent. A KSH becslése szerint 2019-ben akár a 64 ezres számot is átléphette a frigyre lépők száma.