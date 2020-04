Ajándék gyümölccsel és Béres Cseppel erősítik az immunrendszerüket

A somogyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer vonatkozásában is számos szép példáját tapasztaltuk az összefogásnak, az önzetlen segítségnyújtásnak.

A felajánlók révén az elmúlt hetekben az intézményekhez jelentős mennyiségű gyümölcs és édességadomány érkezett a koronavírus-járvány miatt, így már a húsvét előtti időszakban is plusz vitaminforráshoz jutottak az ellátottak.

Fábri Béla, a Balaton-Ker-Tész Szövetkezet termelője, igazgatósági tagja az iskolagyümölcs és iskolazöldség program keretében öt állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézménynek mintegy 2500 kilogramm étkezési almát, és 830 liter natúr gyümölcslevet juttatott el, de a zselickislaki Zselic Katolikus Idősek Otthonát is meglepte felajánlásával. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Csizmadia László elnök koordinálásával mintegy 4 tonna almát, narancsot és citromot szállíttatott Somogyba. A csaknem 1,7 millió forintnyi gyümölcsadományból a segesdi, a berzencei, a kéthelyi és a tabi szociális otthonok, valamint telephelyeik lakói részesültek. A Johannita Segítő Szolgálat édességadománya is eljutott a megyébe.

Tíz nagy doboz szárazsüteményt osztottak szét az öt szociális otthon, valamint a marcali és a fonyódi gyermekvédelmi intézmények között. A Béres Gyógyszergyár Zrt. által a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak adományozott tízezer üveg Béres Csepp a nagy karitatív szervezetek segítségével jutott el az egészségügyi dolgozókhoz, és az idősotthonok lakóihoz. Mivel a Baptista Szeretetszolgálat is tagja a tanácsnak, így a szervezet által Somogyba is került a felajánlott mennyiségből; úgy, mint a segesdi Gondviselés Szociális Otthonba, amelynek kapuja előtt Hári Tibor, a szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója 170 doboz Béres Cseppet adott át Nemes Zita intézményvezetőnek, aki a kőkút- gyöngyöspusztai, a szabási és a kálmáncsai telephelyükre is juttatott a cseppekből, melyekből elsősorban a fekvőbetegek kapnak.