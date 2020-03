Ajándék laptopokat kapnak a távoktatáshoz

Tucatnyi családot támogatott telefonnal, táblagéppel és laptoppal a Bárczi-iskola.

Azoknak a diákoknak segítettek, akiknek nincsen a tanuláshoz szükséges eszközük, vagy több gyermek van a családban. Szabóné Tátrai Katalin, a Bárczi-iskola kollégiumvezetője elmondta: nem csak a járvány miatt támogatják a családokat, hiszen akkor is segítik őket – például élelmiszerrel –, amikor hosszabb ideig elmennek szünetre.

– Ez most egy speciális helyzet – mondta a kollégiumvezető. – Ilyennel még nem találkoztunk. Jelen helyzetben az élelmiszercsomagok mellett digitális eszközöket is adunk a rászorulóknak. Felmértük azokat a nagycsaládokat, akiknél van internet, viszont csak egy számítógéppel, telefonnal és táblagéppel rendelkeznek, vagy eggyel sem. Kaptunk felajánlásokat a kollégáinktól, támogatóinktól és az iskola alapítványától, azonban várjuk még az emberek segítségét. Az elektronikai eszközök mellett szükségünk van társasjátékra is azért, hogy a gyerekek a szabad idejükben el tudják foglalni magukat.

A távoktatás miatt kollégáimnak nem egyszerű a dolguk, de minden szülő pozitívan áll hozzá, úgyhogy példátlan összefogást tapasztalunk – tette hozzá.

Balog Gyula és gyermeke pénteken délelőtt vette át az iskola adományát. A családnak egy laptopot és néhány zacskó édességet adott az intézmény. A férfi elmondta: nagy szükségük volt a hordozható számítógépre, hiszen három gyermekének kell nap mint nap használnia az eszközt. Hozzátette: párjával együtt felváltva tanulnak otthon a fiatalokkal, s a nagyobb gyerekek is besegítenek a kicsiknél.