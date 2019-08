Ajándékba adták a tábori munkákat

Két év után újra visszatértek a festő és grafikus művészek Mezőcsokonyára.

Az egyhetes alkotótáborban – a művészek családtagjaival együtt – összesen tizennyolcan vettek részt. Adelmann Gusztáv, a tábor szervezője megkeresésünkre elmondta: 2001-ben Soós Tiborral kezdték el az alkotótábort Igalban, ott alakult ki a jelenlegi csapat „magja” is. – Fontos, hogy együtt dolgozhassunk – fogalmazott Adelmann Gusztáv. – Minden ilyen együttlétnek a célja, hogy kimozduljunk a megszokott környezetből és olyan dolgokat vegyünk észre, amit otthon esetleg nem látunk. Fontos, hogy a sajátunktól eltérő gondolkodásmódot és módszert is lássunk.

– Két szekcióban működött a tábor – folytatta Adelmann Gusztáv. – Voltak a grafikus rézkarcolósok, egy rézkarc műhellyel és a festők. Ők jellemzően olajjal festettek, de előfordult, hogy akvarellel vagy pasztellel dolgoztak. Nagyon sok témát lehetett találni a településen, de azt gondolom, hogy egy kellő érzékenységgel rendelkező művész mindenhol talál. A természet és a település környezete sokakat megihletett, de a falu templomairól is készültek munkák. Aki gyorsabban alkot, értelemszerűen több képet is készít, aki viszont lassabban, alaposabban dolgozik, ő is elkészít egy-két alkotást. Sokan Budapest és környékéről, illetve Tolna megyéből érkeztek a táborba – tette hozzá Adelmann Gusztáv.

A tábor anyagaiból és a művészek magukkal hozott képeiből kiállítás is nyílt a mezőcsokonyai iskolában. Több képet pedig ajándékba kapott a mezőcsokonyai önkormányzat.