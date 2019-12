Ajándékcsomaggal tették szebbé a rászorulók karácsonyát

Több tucatnyi adománycsomagot állított össze rászoruló családoknak a kaposvári Biztos Kezdet Gyerekház. Az ajándékokat pénteken délután vehették át az érintettek az Ökumenikus Segélyszervezet Pécsi utcai épületében.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Huszonnegyedik alkalommal hirdette meg az Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet, melyhez Kaposvár már negyedik alkalommal kapcsolódott. Idén is a Kossuth téren felállított Adománykuckóban gyűjtöttek a rászoruló gyermekek és családok számára. Bacza Barbara, a kaposvári Biztos Kezdet Gyerekház vezetője elmondta: az önkormányzattal közösen szervezték a jótékonysági akciót. A felajánlásokat december hatodikától tizenhetedikéig lehetett leadni a Kossuth téri gyűjtőponton.

– Első sorban gyerekeknek vártunk ajándékokat, édességeket – mondta Bacza Barbara. – Szép számmal gyűltek az adományok, mintegy százötven csomagot tudtunk összeállítani, túlnyomó részt óvodás korú és kis iskolás korúaknak. Ez azt jelenti, hogy a nullától a tizenhárom éves korig leptük meg a gyerekeket. Az adományok között tanszercsomagok, rugdalózók, alvó kendők, autók, babák, mesekönyvek is voltak, de zoknit, sapkát, sálat és kesztyűt is ajánlottak fel. A különféle édességek mellett, tartós élelmiszert is adtak az emberek – fogalmazott a gyerekház vezetője.

Az adományátadó ünnepségre több mint hetven gyermek érkezett, de még szombaton is harminc fiatalt lepnek meg egy-egy csomaggal. Bacza Barbara hozzátette: több családot személyesen is ismernek, hiszen a gyermekház programunkban rendszeresen részt vesznek. Akik pedig nem tudtak elmenni a karácsonyi alkalomra, azoknak az ajándékait eljuttatják a családsegítőbe. Az eseményen Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere kiemelte: képviselői társaival közösen is adakoztak az ökumenikusoknak, fontos ugyanis, hogy örömet okozzanak másoknak.