Ajándékkal is kedveskedtek az atádi időseknek

A korábbi évekhez hűen az idén is karácsonyváró ünnepséggel készültek a bodvicai idősek klubjában.

Druskóczi Zoltánné klubvezető kérdésünkre elmondta: hagyomány már náluk a közös karácsonyi ünnepség. – Nagyon fontos, hogy rákészülődjünk kicsit az ünnepre, s ha valaki esetleg egyedül van otthon karácsonykor, a szép emlékre gondolva talán kicsit könnyebben viseli el a magányosságot is – jegyezte meg a klub vezetője. Rendszerint vendéget is hívnak az alkalomra, az idén a Százszorszép óvoda gyermekei kedveskedtek műsorral az időseknek.

Druskóczi Zoltánné kiemelte: fontosnak tartják, hogy ilyen formában is találkozzanak a generációk. Mint mondta, harmincegy klubtaggal működnek jelenleg. Minden nap igyekeznek segíteni az esetleges problémákban, a magányosság feloldásában, a gyógyszerek feliratásában vagy akár a bevásárlásban is. Ezzel együtt különböző rendezvényekre is segítenek eljuttatni a város szélén élő időseket.

Az óvodások színes karácsonyi műsora mellett az idősek közül is többen versmondással készültek a közös ünnepre. Ormai István polgármester és Ivókné Pintér Melinda, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatója is köszöntötte az időseket. A városvezető arról is szólt, hogy bár valamennyien jó ismerősök, az egyik legszebb találkozás mégis karácsony előtt történik, amikor is ünnepi az alkalom, ünnepi díszben van a terem.

Többen is ajándékokkal készültek az ünnepségre, mézeskaláccsal, édességgel és gyümölccsel is kedveskedtek a vendégeknek.

