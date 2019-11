Akár tíz százalék feletti is lehet a béremelési cél

Somogyban 8–12 százalékos bérköveteléssel állnak elő november második felében a Magyar Szakszervezeti Szövetséghez tartozó alapszervezetek. A 2020-as fizetésemeléssel – a túlóra- és a műszakpótlékon kívül – a törzsgárdajutalom is emelkedik.

– A húsiparban 12 százalékos béremelési igényt fogalmaztak meg a helyi érdekvédők – mondta lapunknak Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei vezetője. – Az édesiparban 11, míg a megyénkben legalább 7000 dolgozót alkalmazó fém- és feldolgozóiparban 10 százalékos növekedést célzott meg jövőre a szakszervezet. A kommunális szolgáltatást végző cégeknél – a többi közt a hulladékszállító társaságoknál – 2020-ban legalább 12 százalékkal akarják megemelni a fizetéseket a kollégáim. A tömegközlekedésben is két számjegyű növelés a cél, jelenleg az egyik autóbusz-társaságnál havonta csaknem 350 ezer forint bruttót keresnek a sofőrök, s ezen felül még egyéb juttatások is megilletik a dolgozókat. A béremelésnek több hozadéka van: a túlóra, a műszak pótlék és a törzsgárda jutalom is megugrik, így komoly tétje van a tárgyalásoknak.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség – 18 ágazatban – 60 somogyi cégnél van jelen, s közel 10 ezer család életét befolyásolja az egyeztetéssorozat eredménye Svajda József szerint. A megbeszéléseken alkalmanként nem csak a fizetésemelésről esik szó, a felső vezetésnek időről időre tolmácsolják a dolgozók kérését az érdekvédők.

– Ha a munkások elégedettek, akkor hatékonyabban dolgoznak, nagyobb valószínűséggel hűségesek maradnak a céghez, ami manapság, a nagy munkaerőhiány idején, nem mellékes – mondta. – A vezérigazgatók, cégelnökök ezzel tisztában vannak, általában egy-két szinttel lejjebb alakulnak ki nézeteltérések. Egyes üzem-, műszakvezetők, helyettesek esetenként durván beszélnek, faragatlanul viselkednek a munkásokkal. Olykor fenyegetően lépnek fel, az is előfordult, hogy mérgükben azzal riogatták a dolgozót: elesnek a prémiumtól. Az senkinek sem jó, ha remegő gyomorral mennek dolgozni az alkalmazottak, a problémát célravezető helyben, gyorsan megoldani.

– Az édesiparban minimum két tárgyalási fordulóra van kilátás, de könnyen három is lehet – közölte Svajda József. – A kommunális területen minden bizonnyal több egyeztetés után lesz eredmény, a vasutasok és kereskedelmi dolgozók bértárgyalását központilag kötik meg. Utóbbiban szembetűnő kettősség figyelhető meg: rengeteg kisvállalkozásnál a garantált bérminimumot fizetik ki, vagy ennél csupán néhány ezer forinttal adnak többet, addig a multik zöménél versenyképes fizetéssel próbálják megtartani a munkatársakat, illetve várják az újabbak jelentkezését Somogyban is.

Svajda József azt mondta: minden alkalommal felhívják a tárgyalópartnerek figyelmét, nem két ellenség ül asztalhoz. Akárcsak az adott társaság vezetése, az érdekvédők is tisztességes, a dolgozók javát szolgáló egyezségre törekednek.

Több pénzt kapnak a jövőben a szakképzésben oktatók

Jövő júliustól átlag közel 30 százalékkal nő a szakképzésben oktatók bére, a gyakorlati oktatók között is sok a nyugdíj előtt álló munkatárs, pótlásuk fontos a helyi gazdaság számára. – Az oktatók egy része korábban külföldre ment vagy olyan munkát vállalt, amiből jobban megél, mint amennyit az iskolákban fizetnek – hangsúlyozta Tóth Tamás, a toponári Deseda pékség vezetője. – Szerintem az elvándorlást mérsékelheti a közelgő változás, ezért van igazán jelentősége annak, ha a szakképzésében dolgozó pedagógusokon kívül a gyakorlati oktatók bére is emelkedik.

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: az új szakképzési törvény tervezete csak most került az Országgyűlés elé, konkrétumokról még nem beszélhetünk. – Ezek szerint 2020. július elsejétől lépne életbe a minden oktatót érintő béremelés. Ezzel párhuzamosan az ebben az oktatási ágazatban dolgozók átkerülnének a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alól a Munkatörvénykönyv hatálya alá. Számunkra az egyik legkomolyabb problémát a minőségi, komoly tapasztalattal rendelkező szakoktatók hiánya jelenti, hiszen a versenyszféra béreivel nem nagyon tudtunk eddig versenyezni. A mostani jogszabályváltozások, az új szakképzési törvény mindezt lehetővé teszi, egészen pontosan azt, hogy versenyképes béreket biztosíthassunk a szakoktatóknál és természetesen a közismereti tárgyakat tanítóknál is.

Agócs Attila, a Nemzeti Pedagógiai Kar megyei elnöke kiemelte: a somogyi gyakorlati oktatóknál jól látszik, hogy egyre többen készülnek nyugdíjba. Döntő, hogy az alapvégzettségű vagy diplomás munkatársak a versenyszféra helyett az oktatásban valósítsák meg szakmai terveiket. A Kaposvári Szakképzési Centrumnak jelenleg 292 szakoktatója van, s több száz somogyi vállalkozással áll partnerségben, tudtuk meg Weimann Gáborné főigazgatótól. Tíz tagintézményüknek 5105 tanulója van, s jelenleg 25 ágazatban 61 piacképes szakképesítést oktatnak.