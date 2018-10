Akciócsoport lendíti fel Kaposvár kulturális életét

Négyszázmillió forintot költenek majd kulturális és közösségi fejlesztésre Kaposváron a következő két évben a Virágzó Kaposvár Helyi Közösség projekt keretében.

A projektben több pályázatot is meghirdetnek és a Kaposváron működő civil szervezetek, vállalkozások és a közszféra együttműködve szervez majd különböző témájú programokat. Az első pályázatokat már kiírta a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft., ezeknek a tehetséggondozás áll a központjában.

Fontos eleme a projektnek az egészségfejlesztés és a környezettudatosság erősítése is. Lehet emellett majd programok, események megszervezésére is pályázni tematikus megkötés nélkül, amelyre összesen 74 millió forint áll rendelkezésre. A a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint kaposvári szervezetek nagyon aktívak, sokan érdeklődnek.

A projektet a kaposvári Helyi Akciócsoport irányítja majd, a melynek jelenleg 14 tagja van. A Helyi Akciócsoport tagjai jogosultak a projekt keretében döntéseket hozni és előkészíteni, de mögöttük mindenhol ott van a pénzügyminisztérium, ahol jóváhagyják döntéseket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A Helyi Akciócsoport legfontosabb feladata, hogy a civilek által képviselt értékeket közvetítsük a megvalósításban vagy a pályázatírásban felelős szakemberek felé – mondta Kárpáti Anikó, a HACS elnökségi tagja, a Vadvirág Alapítvány elnöke. – Későbbiekben pályázni is szeretnénk felújításra, a közösségi programok szervezésére.

Mayerné Bocska Ágnes, a Kaposvári Városszépítő Egyesület képviseletében került be az akciócsoportba. – Volt már egy ehhez hasonló pályázat korábban, amelyben olyan programokat szerveztünk, amelyben a helyi lakosságot mozgattuk meg – emelte ki Mayerné Bocska Ágnes. – Ez nagyon sikeres volt, és ezért tartottam fontosnak, hogy most is részt vegyünk egy ilyen munkában. Azt gondolom, hogy ez a pénz jó helyre kerül majd és nagyot lendít a város kulturális életén.