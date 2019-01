Aki kapja, marja: gyorsaság dönt az albérletpiacon

A megye több városában is igen nehézkes most albérletet találni. Ha éppen akad is kiadó lakás, két órán belül tízen jelentkeznek rá. A somogyi megyeszékhelyen sem egyszerű a helyzet, gyorsan bérlőre találnak a kiadó ingatlanok.

– Valóban alig akad kiadó lakás most Nagyatádon – mondta el kérdésünkre Bakonyi Józsefné nagyatádi ingatlanközvetítő. – Ha éppen van is albérlet, két órán belül tízen jelentkeznek rá az interneten. Azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben a kereslet is nőtt egy kicsit a városban a kiadó lakások iránt. Vidékről érkeztek dolgozók a városba, akik például a somogyszobi Claessens-nél vagy az atádi Büttner Kft.-nél vállaltak munkát. Ugyanakkor a korábbiakhoz képest most az is jobban érezhető, hogy egyre több fiatal szeretne önállósodni, akik szintén keresik a kiadó lakásokat a városban. Olykor pedig szomorú eset áll a háttérben, a bank elvitte a házat, s ezért kényszerül albérletbe a család. Ilyen ismerősöm is van.

Ám ha éppen akad is kiadó lakás, széles skálán mozognak az albérletárak Nagyatádon. Bakonyi Józsefné elmondta: a kétszobás, erkélyes panel lakásokért havi 30-35 ezer forintot kérnek, amihez természetesen a rezsi még hozzájön. Hasonló árakon mennek a tégla lakások is. A már jobb állapotú, 60 négyzetméteres, cirkó fűtéses, új nyílászárókkal ellátott lakásoknál 50 ezer forint bérleti díjat kérnek. Volt olyan 90 négyzetméteres nagyatádi albérlet is, amiért 65 ezret kértek havonta, s olyan 130 négyzetméteres, amiért pedig 80 ezret.

– Marcaliban is nagyon nehéz most albérletet találni, kiadó táblákat se nagyon látni – mondta el lapunknak Belső Tamásné marcali ingatlanközvetítő. – Jelen pillanatban nem is tudnék kiadó lakást ajánlani a városban, noha a kereslet jelentős, listánk van azokról, akik albérletet keresnek. Ha éppen van is kiadó lakás, azokért havonta 30-50 ezer forint közötti bérleti díjat kérnek el, persze, a rezsit külön meg kell fizetni. Olykor családi házak is szoktak lenni, melyeket hosszabb távra bérbe lehet venni, ezek mérettől függően 50 és 110 ezer forint között mozognak. Az albérletkeresők zöme dolgozni jön a városba, mert munkahely azért van. Viszont most eladó lakásból sincs túl sok Marcaliban, az utóbbi időben több ingatlan is elkelt.

Felszereltség is emelhet az áron Jóllehet a megyeszékhely albérletpiacán valamivel több a lehetőség, habár itt sem egyszerű a helyzet. Zsobrák Zita, a Kaposingatlan értékesítési vezetője elmondta: maguk is úgy tapasztalják, hogy gyorsan elviszik a kiadó albérleteket Kaposváron, viszonylag kevés jelenleg a kiadó albérlet. Az elmúlt másfél év alatt jelentős drágulás volt tapasztalható az albérletpiacon. Ugyanakkor több befektető vásárolt ingatlant kiadási céllal, ami megjelenik az albérletek számánál. A bérleti díj az ingatlan elhelyezkedésétől, állapotától, felszereltségétől is függ. Szinte kielégíthetetlen a kereslet, nehéz kiszolgálni az igényeket – tudtuk meg Boldizsár Balázstól. A kaposvári ingatlanközvetítő elmondta: korlátozott számban vannak albérleteik, melyek nagyon hamar bérlőre találnak. Egy jó minőségű, berendezett egyszobás belvárosi lakás bérleti díja 60-70 ezer forint is lehet, az általános bérleti díjak egy kétszobás lakás esetén 70-80 ezer forinttól indulnak.

