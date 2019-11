Alaptalanok a kistelepülési önkormányzatok megszűntetéséről terjedő hírek

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára azt hangsúlyozta a polgármesterek és jegyzők tanácskozásán a kistelepülési önkormányzatok megszüntetéséről szóló rémhírek kapcsán, hogy valamennyi településnek van önkormányzata, polgármestere és ez így is marad.

– A kormányzat számára fontos a lakosságmegtartó képesség növelése, a cél, hogy csökkenjenek a települések közötti egyenlőtlenségek, s ezt az elkövetkező években is programok segítik – mondta.

A megyebeli polgármesterek és jegyzők arról is tájékoztatást kaptak, hogy stabil az önkormányzati rendszer finanszírozása, a működésükhöz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, régóta sürgetett béremelések kérdésében azonban egyelőre nincs döntés. Pogácsás Tibor arról is beszélt, most van itt az ideje, hogy a polgármesterek pénzügyi megalapozottsággal fél éven belül elkészítsék 5 éves gazdasági programjukat, amire az Állami Számvevőszék alapdokumentumként tekint.