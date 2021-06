Áldást kértek a szőlőre Marcaliban

Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános celebrálásával az 1700-as évek végén épített szőlőhegyi kápolnában tartották a hagyományos búcsúi istentiszteletet vasárnap Marcaliban.

A szentmisén a Mindenható és Szent Orbán segítségét kérték az idei jó termésért.

Az idei alkalom azért is volt különleges, mert – a koronavírus-járvány miatt – tavaly tavasszal elmaradt az égiek közbenjárásáért való könyörgés. Az eddigi változékony időjárás miatt szükséges is a pártfogás, hogy ősszel legyen mit betakarítani a gazdálkodóknak. Köztudomású, hogy a kápolna védőszentje I. Szent Orbán pápa, aki a szőlők és a vincellérek patrónusa. Segítségét, közbenjárását szokták kérni rendkívüli fagyveszély idején a gazdák, és éppen ezért emelték annak idején a különleges imahelyet a régi marcali hívek, amikor egy rendkívüli jégverés sújtotta a szőlőhegyet és környékét. A népi megfigyelések szerint ha Orbán napján, ami egyben időjárási fordulónap is, süt a nap, akkor a bor jó évjáratú lesz. Ebben reménykednek azok a gazdák és hívek is, akik most részt vettek ezen az istentiszteleten.

Fotó: K. K.