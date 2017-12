Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk!

Áldott, békés, boldog karácsonyt kíván a Sonline.hu!

A legszebb ajándék

Tudja, kedvesem, csak a csomagért nem jöttem volna el – mondta maga elé nézve a nénike. Összekulcsolt, kérges kezét nézegette, miközben jól kivehetően hozzám beszélt. Pedig szükségem volna erre-arra, kevéske a nyugdíj, de mindig beosztottam. Még dugipénzt is tudtam adni az unokáimnak, amikor meglátogattak. Nem tudom, mi van azokban a dobozokban, lehet, hogy éppen ennek a két serdülő legénykémnek való. Valami okos dolog… Majd meglátjuk. Éppen kérdőre vontam volna a számat, de mintha megérezte volna, hogy mit is akarok, így folytatta: tudja, igazából a jó szó hiányzik nekem! Több mint tíz éve elment már a papa, csak az öreg macska maradt mellettem. Nem várok én már semmi másra, mindenem meg van a magam egyszerű módján. De hát ki is akarna beszélgetni egy kilencven felé hajló öregasszonnyal.

Hirtelen elcsendesedett. Nagyot sóhajtott, s így folytatta: a bolt bezárt, a mozgóboltos sem ér rá, várják a népek a szomszédos faluban is. Sietnie kell. Itt mindenki siet. A komaaszszony, a barátném, de már a szomszédasszony is ott fönn diskurál az én jó urammal. Biztosan várnak engem is. Mennék, de még nem küldött behívót a teremtő. Addig meg nem lehet menni. Mit csináljak, élni kell! Csak egy kis szeretetre vágyom. Legalább ilyentájt.

Mindig a tél a legnehezebb. Nincs gond, van fám elég, évtizedek óta csak a konyhát fűtöm, aztán estefelé engedek a szobába egy kis meleget. Ennyi elég is, a tömésfal nem engedi a hideget. Aludni éppen jó. Ha röpködnek a mínuszok, akkor a remben megmelegítem a régi sima sindőket. A dunyha nem hazudik. Az a baj, hogy rövidek a nappalok, és hosszúak az éjszakák.

Tavasztól őszig kint vagyok a kertben. Kicsinyke, de elbírok vele. Akkor legalább tudok beszélgetni a veteményekkel. Minden nap megdicsérem őket, hogy mennyit fejlődtek. A lemaradókat biztatgatom, pátyolgatom, kedveskedek nekik, hátha jobb erőre kapnak. Meg is hálálják a gondoskodást. Az idén akkora répák termettek, hogy benevezhettem volna őket valami versenyre.

Hát, uram, ezért jöttem én el ide, nem a csomagért! Egy kis szeretetért, jó szóért, egy kis beszélgetésért. Látja, milyen gyorsan megy az idő! S mindenki milyen szépen beszél. Türelmesek, megértőek, kedvesek, igazi Emberek!

Áldott karácsonyt!