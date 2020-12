Alig győzik a somogyi futárok

Megállás nélkül dolgoznak az ételt és a csomagokat szállító futárok Somogyban. Nem ritka az olyan nap, amikor Kaposváron belül több száz kilométert is megtesznek. A legnagyobb futárszolgálatok már autókat bérelnek, létszámot növeltek, hogy győzzék a megrendeléseket.

Kora reggeltől késő estig mennek, rengeteg a munkájuk az ünnepek előtt, a Black Friday pedig még jobban megpörgette az internetes rendeléseket. Az egyik országos futárszolgálat csak Kaposváron napi 150 címre kézbesít. Sokszor bérelt autókat is igénybe kell venniük és az ősz folyamán több embert felvettek. A csomagszállítással foglalkozó GLS Hungary tapasztalatai szerint a csomagpiac gyorsabban nő, mint a korábbi években.

– Tavasszal minden csomagszállító cég kiugró forgalmat tapasztalt, ám a korlátozások feloldását követően a növekedés mértéke csökkent – mondta Farkas Gergely ügyvezető.

A Magyar Postánál a napi beérkező csomagmennyiség átlagban kétszer akkora, mint egy nyári napon jellemző. A webáruházak novemberi kedvezményes akcióinak hatása is érződik az évről évre erősebb karácsonyi szezon mellett, de egyértelműen forgalomnövelő tényező maga a járvány is. A Posta adatai szerint az idei novemberben a belföldi csomagforgalom közel 30 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. – A csomagmennyiség extrém növekedése miatt a kézbesítési időszakot is bővítettük, már novemberben döntöttünk arról, hogy a szombati napokon is kézbesítenek a munkatársaink – mondta Varga János, a Magyar Posta logisztikai üzemeltetési igazgatója.

A piackutatásokból az derül ki, hogy az online vásárlók közül legtöbben műszaki cikkeket, ruházati termékeket és informatikai eszközöket vásárolnak. Az idei szezonban a Magyar Posta tapasztalatai szerint a szokásos slágertermékek – tévé, notebook, mobiltelefon – mellé felkerültek a porszívók, egyes kozmetikai termékek, sporteszközök, étrend-kiegészítők és vitaminok is.

Éttermi fogások a kaposvári konyhaasztalokon

Nagyon megnőtt az éttermi rendelések száma is, amióta a vendéglátóhelyeknek be kellett zárniuk. – Napi 60–70 címre megyek, csak Kaposváron és környékén 400 kilométert autóztam hétfőn és kedden – mondta el az egyik kaposvári étterem futára. – Tíz órától érkezik a legtöbb rendelés, ebéd­időben van a csúcsforgalom – mondta Limbek Csaba, a kaposvári Trattoria és a Dorottya üzemeltetője.

Hozzátette: ebéd­időben a napi menü fogy a legjobban, de a pizzák és a frissensültek is kelendőek. Átalakították a munkaköröket, a pultosok diszpécserekké váltak, a pincérek pedig futárokká. Megjegyezte: a központi járulék- és bértámogatás, valamint a kiszállított ételek huszonhét százalékról öt százalékra csökkentett áfája nagy segítség a vendéglátósoknak – sorolta Limbek Csaba.