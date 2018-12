Alig maradt állatorvos, aki haszonállatokkal foglalkozna vidéken

Alig van már állatorvos vidéken, aki haszonállatokkal foglalkozik. Akik maradtak, jó eséllyel már nyugdíj előtt állnak. Igaz persze, hogy a házaknál is nagyon kevés már a haszonállat, viszont az állattartó telepek igénylik a munkájukat.

Feledy Gyula, Kötcse polgármestere túl a 70. életéven is gyakorló állatorvos. A pályája során mindig szarvasmarhákkal foglalkozott. A környéken hét falu tartozik a területéhez, de ma már mindössze négy-öt udvarban tartanak még tehenet a házi tejért. Legutóbb Szóládra sietett egy lóhoz, de lovat is csak havonta lát már állatorvosként.

– Nekem még szerencsém van, mert van három gazda, akik Kötcsén és Szóládon állattartó telepeket működtetnek, ott még szükség van rám – mondta kérdésünkre Feledy Gyula. – Ezeken a telepeken 50 és 100 közötti a húsmarhák száma. Ezekkel az állatokkal nincs sok munka, mert szabadon tartják őket, ott szaporodnak és ellenek. Mesterséges szaporítást rajtam kívül viszont már alig vállalnak a környéken. A praxisokhoz kormányzati támogatást nem kapunk, a gazdák viszont kapnak plusz pénzt az állataik után vizsgálatokra és vérvételre.

Feledy Gyula tehát vallja, hogy kevés a vidéki állatorvos, a legközelebb lévő szántódi kollégája is hét település állatait gyógyítja. S a vidéki állatorvosok gondja a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen megrendezett szakmai konferencián is szóba került, ahol Pelbát József kaposvári és dombóvári állatorvos is előadást tartott.

– A vidéki állatorvosok közül az a korosztály, amelyik igazán ért a haszonállatokhoz, lassan nyugdíjas lesz, és az új generáció 80 százaléka a kisállatok felé fordul – értékelte a helyzetet Pelbát József. – A fórumon az agrárminiszter úgy nyilatkozott, segíteni kell a fiatalokat, hogy a haszonállattartás vidéken újra erőre kaphasson. Ehhez viszont munkahelyeket kell teremteni. A falvakban viszont már bértartásban is kevés a haszonállát. Az állatorvosi praxisokat pedig csak akkor lehet fellendíteni, ha van állat és állattartó.

A kisállatokkal foglalkoznak a fiatalok

Sótonyi Péter, a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem rektora az említett konferencián hangsúlyozta, hogy a mai fiatalok másképpen szocializálódtak, az érdeklődési körük más. Néhány évvel ezelőtt a hallgatók közül 12 százalék akart haszonállatokkal foglalkozni, ma ez az a szám 26 százalék. Nagy István agrárminiszter a fórumon kijelentette: a cél, hogy a fiatalok számára ismét vonzóvá tegyék a vidéket, és ehhez arra is szükség van, hogy rendezzék a vidéki állatorvoshiányt. Az állatorvosi munka hatékonyságát mutatja, hogy az afrikai sertéspestistől sikerült a magyar sertésállományt megóvni, kizárólag vaddisznókban fordultak elő esetek. A másik új kihívás az antibiotikum-mentes állattartás.

