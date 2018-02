Alig szedett gyógyszert, orvosnál se gyakran járt a 104 éves Joli néni

A 104 esztendős Joli néninek tizenegy unokája és tizennégy dédunokája van.

Száznegyedik születésnapját ünnepelte Stadinger Sándorné Oszkó Jolán a Koppányvölgye Idősek Otthonában. Joli néni azt mondja, egész életében alig szedett gyógyszert, orvosnál se gyakran járt, úgy véli, ennek köszönheti, hogy megérte ezt a szép kort.

Az intézmény részéről Zana Szilvia orvosigazgató köszöntötte Jolán nénit, jó egészséget, jó kedvet és türelmet kívánva, lakótársa verssel kedveskedett neki. Jolán néni pedig a Szeressük egymást gyerekek slágert énekelve köszönte meg a virágcsokrot, a tortát és a köszöntést.

A kapolcsi születésű Stadinger Sándornét és és leendő férjét Balatonfűzfőn mutatták be egymásnak a Nazareus gyülekezet vezetői éppen azért, hogy ismeretségükből idővel házasság lehessen. Tervüket sikert koronázta, házasságkötésük után Balatonfűzfőn éltek. Öt gyermekük született, egy lány és négy fiú. Valamennyi gyermekük ma is jó egészségnek örvend. Érdekes, hogy lánya előbb költözött be a törökkoppányi otthonba, mint édesanyja. Most egy szobában laknak és élik mindennapjaikat.

Joli néni férje 1997-ben hunyt el, azóta egyedül élt. 98 éves koráig ellátta saját magát, ám akkor sajnos elesett egy szőnyegben és kórházba került. Ezt követően került először egy várpalotai bentlakásos intézménybe, majd Törökkoppányba alig tíz hónapja. Joli néninek 11 unokája és 14 dédunokája van.