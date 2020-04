Alig tud a turista a kincsről

Megfelelő marketinggel és programokkal népszerűbbé lehetne tenni a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhelyet, véli Steinmetz Ádám országgyűlési képviselő. Ezáltal ugyanis sokkal többen látogatnák a települést. Móring József Attila, a térség Parlamentbe delegált képviselője szerint: elkészültek a marketingtervek és több programot is szerveznek a közeljövőben.

Steinmetz Ádám (Jobbik) több kérdést is feltett a látogatóközponttal kapcsolatban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek. A jobbikos politikus arra volt kíváncsi, hogy a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhelyet az elmúlt négy évben mennyi turista látogatta meg, hogyan és milyen eszközökkel népszerűsítik az emlékhelyet, mennyi volt a bevétele a látogatóközpontnak, lesznek-e további fejlesztések, valamint hová tűnt az a négyezer szőlőtőke, melyeket az épület szomszédságába telepítettek.

A feltett kérdésekre Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszolt. Levelében úgy fogalmazott: az emlékhelyet 2019. január elseje óta a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) kezeli. Adatokat az ezt követő időszakról tudnak közölni. A somogyvári komplexumot 2019-ben tízezer-heten keresték fel. A NÖF nem kap a somogyvári létesítményre címzett támogatásként, önálló költségvetési sorként kormányzati forrást. A tavalyi évben a látogatóközpont saját bevétele valamivel több mint hétmillió-nyolcszázezer forint volt, míg a kiadásainak összege csaknem negyvenhárommillió forint. A területen korábban elültetett szőlőtövek nagy része elpusztult, az ehhez vezető kiváltó okokat és a pótlás lehetőségét a NÖF vizsgálja – tette hozzá Orbán Balázs.

– Régóta szerettem volna választ kapni ezekre a kérdésekre – fogalmazott Steinmetz Ádám. – Nincs különösebb oka annak, miért most tettem fel ezeket a kérdéseket, mert korábban is aktuális volt. Az a cél, hogy ezt az értéket népszerűsítsük és minél több emberhez eljusson a látogatóközpont híre. Pontosan ezért is kérdeztem meg, hogy mikor valósulnak meg azok a fejlesztések, amelyek elhangoztak az emlékhely átadóján. Sajnos nem mindenre kaptam választ, pedig fontos lenne, ha már itt van egy másfél milliárd forintból megépített, csodálatos látogatóközpont, amelyet tovább lehetne fejleszteni.

– Nem vagyok szakértő, de van ötletem a hely hatásosabb népszerűsítésére – folytatta Steinmetz Ádám. – Azt gondolom, a Magyar Turisztikai Ügynökség tudna ebben segíteni, de helyi kiadványokban is lehetne szerepeltetni a látogatóközpontot, és szükség lenne programokra is. Ezt az értéket, ami egy történelmi és kulturális emléke a magyarságnak, megfelelő szinten kellene kezelni – mondta Steinmetz Ádám.

Zarándokhelyet szeretnének a látogatóközpontból, épül a színpad, és egyre többen keresik a komplexumot

A térség országgyűlési képviselője, Móring József Attila (Fidesz-KDNP) szerint a NÖF már elkészített egy hatvanoldalas marketingtervet és elindult a párbeszéd a somogyvári önkormányzattal arról, hogyan lehet még népszerűbbé tenni a helyet. – Az idei évre is vannak már programtervek – hangsúlyozta Móring József Attila. – Épül majd egy színpad és nézőtér is. Évről évre emelkedik a látogatók száma is, hiszen öt éve még több mint ötezeren jöttek ide, tavaly pedig már tízezernél is többen voltak kíváncsiak az emlékhelyre. Zarándokhelyet szeretnénk csinálni Somogyvárból és a birtokunkban lévő Szent László-ereklyének egy kápolnát akarunk építeni – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. Móring József Attila hozzátette: a látogatóközpont építésekor jelezték a tervezőknek, hogy az a terület, ahová szőlőültetvényt szeretnének telepíteni, alkalmatlan a növénytermesztésre.