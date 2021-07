Alkalom szüli a tolvajt a Balatonnál

Fokozottan figyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk azokat az autóban, jól látható helyen – erre hívja fel a figyelmet a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs bizottság kisfilmje.

Minden évben közösen működteti a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot Fejér, Somogy, Veszprém, és Zala rendőr-főkapitánysága- összehangolva a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét is. Nem csak a Balaton és térségére, hanem a Velencei-tóra, és Zalakaros térségébe is kiterjed tevékenységük, hogy az itt élők mellett a látogatók is biztonságban érezhessék magukat.

A Bizottság célja, hogy a turisztikai szempontból frekventált helyeken és az idegenforgalmi szempontból jelentős területeken bekövetkező bűncselekményeket és szabálysértéseket megelőzze és felderítse, a rendőri feladatokat egységesen, hatékonyan és koordináltan hajtsa végre. Idén nyáron a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság látja el a feladatok koordinálását.

Idén is kiemelt hangsúlyt kap a közvélemény tájékoztatása, ennek keretében a Bizottság folyamatosan frissülő honlapja a rendőrségi híreken túl olyan hasznos információkat is tartalmaz, amelyek mindenkinek fontosak lehetnek, akár a mindennapi életben is segítséget nyújthatnak. Erre példa a most közzétett kisfilm is.