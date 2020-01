Alkoholgőzben búcsúztattuk az óévet

Nyugalmasan telt az év utolsó napja a somogyi tűzoltók és mentősök számára. Ugyan voltak kifejezetten az ünnepléshez kapcsolódó esetek, de nem volt magasabb a riasztások száma, mint az év egy átlagos hétvégéjén.

Egyetlen baleset történt pirotechnikai eszköz használata miatt az óév utolsó napján, közölte az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletese megkeresésünkre. Szilveszter napján harmincegy segélyhívás érkezett a mentőkhöz, a már említett mellett, háromszor túlzott alkoholfogyasztás miatt kellett közbeavatkozniuk a mentőknek.

Országosan 3068-szor riasztották a mentőket, s több mint 200 ittas személyt vittek kórházba, a detoxikáló szilveszteri „vendégei” közül minden tizedik kiskorú volt.

Szilveszter éjszakáján a rendőröknek is bőven akadt dolguk, hiszen voltak olyan merész sofőrök, akik alkoholgőzösen ültek a volán mögé. Az óév utolsó és az új év első napján megyeszerte ötször mutatott pozitív értéket az alkoholszonda a sofőröknél. Siófokon egy autó tulajdonosa olyan ismerősének adta át a volánt, akiről tudta, hogy ittas. A rendőrök végül mindkettejüket megbüntették.

Az év utolsó napján hagyományosan elengedjük magunkat, s a szakemberek nem tartják azt sem meglepőnek, hogy sok kiskorú óévbúcsúztató bulija végződött a detoxban. – Szilveszterkor sem másabb egy nap, mint máskor – mondta Kovács Gergely, az INDIT Közalapítvány „TÜKÖRKÉP” Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ vezetője. – Az, hogy ilyen sok az ittas abból adódik, hogy nálunk nagyon jó a szilveszter „PR értéke”. Más országokban egyre inkább az a divat, hogy nem fogyasztunk alkoholt, nálunk pedig egyre inkább divat a töményezés.

Vagyis rövid idő alatt igyekeznek minél többet fogyasztani, aminek óhatatlanul is részegség lesz a vége. Azt pedig legtöbbször rosszul mérik fel a fiatalok – és általában az emberek, – hogy mennyi az elég. – Sok mindentől függ, hogy az alkohol mikor üt be – mondta Kovács Gergely. – Függ a nemünktől, korunktól, mennyire vagyunk fáradtak, milyen a fizikai és mentális állapotunk.

Ezen az estén könnyedebben kipróbálunk szereket, az év első hónapjaiban több a drogfogyasztás miatt elterelésre küldött kliens a Drogambulancián is. Viszont az évkezdetnek jó hatása is van, tette hozzá a szakember. Mert ilyenkor több fogadalom születik, az már más kérdés, hogy az elhatározás meddig tart ki.