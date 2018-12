Alkotótáborban készítik a karácsonyi ajándékot

Félszáz gyermek gyűlt össze a település közösségi házában, ahol a XII. Gyermek Alkotótábort rendezte a Kaposszerdahelyért Egyesület. A rendezvényen köszöntőt mondott Prépost László polgármester, majd Rónai Attila helyi ötvösművész nyitotta meg a tábort, amelynek keretében nyolc alkotóművész foglalkozásán vehettek részt a gyermekek.

– Sok képzőművész él a településünkön, mert a hely szelleme valahogy megragadja az alkotókat – mondta Mester József, a Kaposszerdahelyért Egyesület elnöke. – Ők adják tovább a fortélyokat a zselici térség gyermekeinek.

Egyre népszerűbb a tábor, mert a helyieken kívül a szennai, a zselickisfaludi, a szilvásszentmártoni, sőt a bárdudvarnoki óvodások és kisiskolások is eljöttek. Kaposváriak is voltak, akik a szennai művészeti iskolában tanulnak. Az alkotótábor célja az, hogy a gyerekek a saját kezűleg készítsenek karácsonyi ajándékot a családnak, szülőnek, testvérnek vagy a barátnak. Ez nagyobb örömet okoz, mint a boltban vásárolni. Nyolc alkotóművész ismertette meg a gyermekkel az agyagozás, a korongozás, a gyertyamártás, a festészet, a gyöngyfűzés és gyöngyvarrás és a díszítések világát. Még szalmából és csuhéból is készíthettek dísztárgyakat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az alkotótáborban hagyományos alapanyagokból dolgoznak, de mindig kitalálnak valamilyen újdonságot, mint például azt, hogyan lehet régi újságpapírból kosarat, dísztárgyakat, sőt dobozokat fonni. Mester József hozzátette: büszkék arra, hogy az alkotótáborban fedezték fel hajdan egy ma 22 éves szerdahelyi lány kiváló rajztehetségét, aki most végez a Kaposvári Egyetem művészeti karán.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS