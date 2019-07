Amellett, hogy finom, nagyon egészséges is

Igazi kuriózum fürjtojás, s nem csak a finom íze miatt, hanem mert sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Egyre több étterem érdeklődik főként a fürjtojásból készült tészták, füstölt, pácolt tojások iránt.

Százhúsz tojó fürjét gondozza Kaposfüreden Horváth Zoltán. Előszeretettel fogyassza tojását és húsát is, ennek köszönhetően megszűntek egészségügyi problémái. – A fürjtojás fogyasztása elmulasztotta az epehólyag gyulladásomat, a japán hagyomány szerint napi öt tojást kell megenni 48 napon át és a vérkép is mutatja a javulást – mondta Horváth Zoltán, akinek a családja már mindent fürjtojásból készít, a panírt és a bundás kenyeret is.

Horváth Zoltán szerint a megfelelő tartási körülmények elengedhetetlenek. – Viszonylag kényes a fürjek gyomra, jó minőségű táppal etetek – mondta –, és az itatókban a vizet is rendszeresen frissíteni kell – jegyezte meg Horváth Zoltán. Hozzátette: a tojást értékesítik és készítenek belőle pácolt, füstölt ínyencséget is. Egy kaposvári pizzéria rendszeresen vásárol tőlünk, de azt tapasztalom, még nem mindenhol nyitottak a fürjtojásra – mondta el Horváth Zoltán.

Helman Margit két éve kezdett el foglalkozni fürjekkel, jelenleg több mint háromszáz tojót gondoz. Naponta 250 tojást szednek össze madaraik alól. – A kis hely miatt gondoltuk, hogy fürjeket keltessünk – mondta. – Nem azt mondom, hogy ebből meg lehet gazdagodni, a fürjek gondozása és a tésztakészítés mellett még sok más munkát is végzek.

Helman Margiték azt tapasztalják, hogy a tojások nyersen kevésbé kelendőek, de a pácolt, füstölt készítmények és a száraztészták népszerűbbek mind az éttermek, mind a vásárlóik körében. – Más a belőle készült tészta, keményebb és laktatóbb is – jegyezte meg Helman Margit, aki azt mondja, sokan nem ismerik még a fürj tojását. Van egy–két somogyi étterem, akiknek beszállítunk, de nem nagy mennyiségben és inkább a késztermékek iránt van kereslet – mondta el Helman Margit.

Nem csak finom, hanem egészséges is

– Füstölt, a chilis és a bazsalikomos ízesítésű fürjtojást használok elsősorban az előételekhez, a vad tatár beefsteakhez pedig alapanyagként nyersen teszem bele – mondta el Németh Krisztián, a Hotel Kardosfa főszakácsa. Hozzátette: a bányai fürjek tojásaiból készült tészták is kerülnek több levesbe.

– Nagyon gyorsan megfőnek, figyelni kell erre, de a hagyományossal szemben ennek tartása van, nem esik szét – jegyezte meg a séf. Emiatt is használja a cérnametéltet a vargabéleshez, amely egyébként az egyik legkedveltebb fürj tojás alapanyagból készült étele. A fürjtojás számos kedvező hatással bír, például két százalékkal több fehérjét tartalmaz, mint a tyúktojás. De gazdag kálium, kalcium, vas és B2–vitaminban is. Javítja a tüdő működését és hatékonyan kezeli a különböző légzőszervi megbetegedéseket, mint például az asztma. A benne lévő fehérje kiváló ellenszere az allergiának is. Tisztító hatásának köszönhetően meggátolja a vesekő kialakulásának kockázatát.