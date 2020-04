Ami a péknek a friss, ropogós kenyér, az a fenyvesi cukrásznak a jófajta házi krémes

Kerek évfordulóra, pontosan a 60. szezonjukra készülnek a balatonfenyvesi Osváth Cukrászdában. A családban már a hetedik generáció dolgozik a cukrász szakmában. A koronavírus járvány miatt azonban az idei jubileumi idénykezdést elhalasztották.

– Csoki, citrom, vanília, puncs és eper: 1961. május 15-én ezzel a fagyikínálattal kezdtük a szezont – mondta Osváth Zoltánné, balatonfenyvesi cukrász. – Édesapám, Kutrovácz György és édesanyám alapította a vállalkozást. Férjem ágán a negyedik, családunkban a hetedik generáció dolgozik a cukrász szakmában.

A család egy fenyvesi hentes házát vásárolta meg a hatvanas évek elején. Induláskor az egykori húsfeldolgozóban kapott helyett a cukrászda, a füstölőben működött a sütöde, majd 1968. május elsején nyitották meg a ma is ismert vendéglátóhelyet. Már akkor pörgött az üzlet, amikor 50 fillért kóstált egy gombóc fagyi, induláskor a legolcsóbb a krémes volt, amiért egy forint 10 fillért kértek, a legdrágább süti, a két forintért kínált dobos és diós torta volt. Aki egy kávét akart felhörpinteni, 1,80-at fizetett a pultnál.

Rövidesen a környéken is megismerték a fenyvesi portékát: bő fél évszázada triciklivel szállították a fagyit Csisztára és Imremajorba is. A finomságot annak idején törtjéggel hűtötték. Osváth Zoltánné szerint nem sokat haboztak, ha újdonság bevezetéséről volt szó. Így sikerült időről időre frissíteni a felhozatalt, bár a klasszikus ízek soha nem mennek ki a divatból.

– Bevallom, a házi krémesért a mai napig odavagyok – jegyezte meg. – Ahogy egy pék szereti a ropogós, friss kenyeret, úgy vagyok én a sütivel. Megőriztük a családi emlékeket, van egy dédszülőktől örökölt 1935-ös krémes receptünk is. A kor elvárásaihoz igazodva alkotjuk meg a süteményeket, manapság például kevesebb cukrot használunk, mint húsz éve.

– Sok diák is vállalt nálunk nyári munkát az utóbbi évtizedekben – mondta el érdeklődésünkre Osváth Zoltánné. – Akadt köztük olyan is, aki hét szezont is végig dolgozott.

Már a hetedik generáció dolgozik a cukrász szakmában

A családi cukrászdában klasszikus felállásban dolgoznak: a férj süt, fiuk, a 40 éves Zoltán – aki rövidesen átveszi az üzlet irányítását – a fagylaltért felel, Osváth Zoltánné pedig a vállalkozással kapcsolatos teendőket intézi.

Bár a koronavírus-járvány meghiúsította az idei esztendőben a megszokott húsvéti nyitást, a fenyvesi cukrászda tulajdonosai abban reménykednek, hogy minél hamarabb újra fogadhatják a vendégeket. A 60. jubileumi szezon kapcsán korabeli fotókból tablót is összeállítanak.