Ami az egyik oldalon még hiány, az más szempontból előny lehet

Varga György, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat tudományos főmunkatársa részt vett a megye klímastratégiájának kialakításában majd megkeresték, hogy folytassa a munkát. A Somogy Megyei Közgyűlés a múlt héten fogadta el a 2024-ig tartó új környezetvédelmi programot, amelyben összesen 67 intézkedést javasolnak.

Az új programot kidolgozó Varga György a Földrajztudományi Intézet munkatársa, és sok a somogyi kötődése. Marcaliban született, gyermekkorát Balatonfenyvesen töltötte, csak később, egyetemi tanulmányai miatt került a fővárosba. A tavaszi covidos időszakban a családjával Várdára költözött. Feleségével egy kisfiút nevelnek, és ikerfiaik megszületését várják. Az elmúlt időszakban gondolkodtak rajta, hogy végleg Somogyban maradnak.

– A közgyűlés előtti bemutatóból kiderült, hogy a megyénk egyedi természeti környezete ellenálló, ahogy a képviselők fogalmaztak: a hátrányunk előnnyé válhat. Ezen mit kell érteni?

– A megye adottságait a történelmi és gazdasági fejlődése alapozta meg azzal, hogy nem alakult ki a környezetre káros nagyipar, ehelyett már korábban a mezőgazdaságra, az erdőgazdaságra és szolgáltatásokra helyeződött a megye gazdasági súlypontja. Ez a természeti környezet ellenálló képessége szempontjából nagyon jót tett. Emellett az észak-déli völgyekben uralkodó szélirány jól tudja szellőztetni a megyét. Ha lenne káros ipari szennyező forrás, azt el tudná szállítani a szél. A megye erdősültsége egyedülálló éghajlatvédelmi szempontból is, a szén-dioxid-elnyelőképessége miatt.

– Valóban felmérték a legkisebb vízfolyást is?

– Magyarország vízgyűjtőgazdálkodási terve most készül el, így nagyon alaposan feltérképezhettünk minden vízfolyást. Változó állapotban vannak a megye természetes vizei. Az ember a legkisebb patakot is átalakította már, de ez a módosított környezet sem jelent akkora terhelést, ami komoly gondot okozna a megyénkben.

– Nem kevesebb, mint 67 intézkedési javaslatot tettek a dokumentumban. Melyek a legfontosabbak?

– Köztük egy átfogó intézkedés lenne, hogy a megye környezeti állapotára vonatkozó monitoringhálózat épüljön ki, mert bár általánosan tudjuk, hogy jó állapotú a megye, de nincs a levegőminőséget mérő állomás, ami csatlakozna az országos hálózathoz. Ennek kialakítása most folyik Kaposváron, hamarosan megvalósulhat egy nagy bázisprojekt részeként. Olyan kérdéseket is feszegettünk, mint az, hogy 2021-től életbe lép a zöldhulladék, az avar égetésének tilalma. Ez érezhetően ellenérzést kelt a falvakban, magam is tapasztalom. A komposztálást ezért hatásosabban kell népszerűsíteni, mert a zöldhulladékot fel lehet használni, sőt még az sem rögződött az emberek gondolkodásában, hogy a zöldhulladék elszállítsa a legtöbb helyen már megoldott. Ennek a fajta hulladéknak az égetése viszont nagyon káros a levegő környezetre.

– Mi a helyzet a Balatonnál?

– Érdekesség, hogy a KSH központi oldalára belépve az látható, hogy az országban egy főre vetítve a dél-balatoni aprófalvakban keletkezik a legtöbb lakossági hulladék. Ehhez tudni kell, hogy ezen települések állandó lakosainak száma pár száz, míg a nyári idegenforgalmi szezonban sok ezerre duzzad. Ez brutális terhelést ró a településekre, de nem tapasztaltam soha, hogy ez problémát okozna.

– Melyek lehetnek az első környezetvédelmi intézkedések, amelyek megvalósulnak a program alapján?

– Prioritási sorrendet nem állítottunk fel, de mindennel foglalkozni kell valamilyen szinten. Ezek egyelőre javaslatok, és azt is tudni kell, hogy nincs meg még az EU-s költségvetés, erre vár az operatív program tervezése, de minderre nincs rálátásom.

–Miért gondolja azt, hogy ha megismerjük, jobban kötődünk a tájhoz?

– Sok emberrel beszélgetettem a megyei környezetvédelmi program kialakítása idején. Arra a következtetésre jutottam, hogy a természethez az átlagnál jobban kötődő helyi társadalom a somogyi. Azonban szerintem ezt még tovább lehet fokozni. A természet szeretete és a környezetvédelem, sőt végső soron a hazaszeretet is úgy alakul ki, hogy megismerjük jobban a vidékünket, és attól fogva jobban kötődünk hozzá. Somogyban ez alapvetően létezik, sőt a covidos időszak még rátett egy lapáttal a hazai turizmus erősítésre. Mindenkit szeretnék arra buzdítani, hogy aki itt lakik a közelben, kiránduljon, így megfigyelheti Somogy szépségét, mert Külső-Somogy lankáit bátran össze lehet hasonlítani Toscana-val, vagy Provence-i vidékkel.