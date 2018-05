Amíg sikeres tudok maradni, nem adom fel

Az elmúlt évben – sok egyéb rangos verseny mellett – Herczeg Balázs második lett az Európa bajnokságon, és magyar bajnoki címet is szerzett stunt motorjával. Azóta sem torpant meg egy pillanatra sem: bemutatók és versenyek váltják egymást életében.

Az ez évi szezont eddig inkább a felkészülés és a bemutatók jelentették. – kezdi Mókus. Nem egyszerű évről évre két motort építeni a stunt riding versenyekre, azokhoz a megfelelő alkatrészeket beszerezni, hisz itt már tízmilliós nagyságrendekről beszélhetünk. Majd ha ez megvan, akkor meg kell tervezni, hova megyek az idén, és persze, hogy mindezt hogyan tudom finanszírozni. Ezért szponzort találni éppen olyan fontos, mint én vagy a motorom.

A magyar bajnokság futamaiból eddig egyet rendeztek, azt megnyertem, de a bajnokság még nyitott kérdés. Készülök az Európa bajnokságra, ami június 16-án lesz a Hungaroringen, és a világbajnokságra, ami csupán egy héttel később, Lengyelországban kerül megrendezésre.

Herczeg Balázs Mókus sikeres évet zárhat

Az elmúlt időszakban a sportág iránt rajongók körében felröppent a hír, hogy Mókus visszavonul, nem versenyez többet. Ő ezt kicsit másképp látja, és ezzel mintegy cáfolja is a híreket.

– Természetesen visszavonulok. Majd egyszer. Amíg folyamatosan ott tudok lenni egy olyan élmezőnyben, ahol mindenki feleannyi idős mint én, akkor azt hiszem van még keresnivalóm a pályán. Az elmúlt évben is csak egy ponttal maradtam le az első mögött az európa bajnokságon. Úgy gondolom, hogy ezt az évet, de még a következőt is biztos, hogy pályákon töltöm. Főleg, hogy Magyarországon talán az egyik legütőképesebb versenyző vagyok a világversenyek szempontjából. És ezen nem feltétlenül csak a tehetséget és a tapasztalatot értem, mert ez az extrém sport jóval több összetevőből áll. Ide nem elég egy trikó meg egy labda. A sikerhez az előbbieken túl nagyon sok pénz, szervezés, és idő is kell.