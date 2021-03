Amint lehetségessé válik lesz óvodai ügyelet Kaposváron

Szita Károly, Kaposvár polgármestere online videóban tájékoztatta a friss adatokról és tudnivalókról a lakosságot.

A megyeszékhelyen 659 fő aktív fertőzöttet tartanak nyilván, míg a Kaposi Mór Oktató Kórházban ápoltak száma is folyamatosan nő, a csütörtöki adatok szerint 95 vírusos beteget látnak el, közülük 36 fő kaposvári – emelte ki tájékoztatójában a polgármester. A városvezető kitért arra is, hogy egyre több fiatalt támad meg a vírus Kaposváron is, így az iskolások és óvodások közül is sokan fertőződnek meg. Emiatt, és a március 8-től érvénybe lépő kormányrendelet miatt a megyeszékhelyen ügyeleti rendszerben működő óvodai gyermekelhelyezésre nincs lehetőség, ám készül arra a város, hogy amint erre lehetőség lesz segítség a szülőket. A gyermekétkeztetést továbbra is biztosítja a megyeszékhely. A kaposváriak a hétfőtől kezdődő két hétben a tavaly megszokott telefonos, vagy online módon intézhetik majd ügyeiket – hangzott el a tájékoztatón.