Ancsa átvásznazva emelkedett az égbe

Éjjel-nappal szelhetik az eget a repülőgépek a kaposújlaki reptérről indulva, amely a legtöbb kis reptérrel ellentétben rendelkezik éjszakai leszállási engedéllyel is.

Tiszta időben napnyugta után sem jelent gondot a leszállás a kaposújlaki reptéren. A nagy múltú légi bázis ugyanis rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel erre. Igaz, az éjszakai leszálláshoz alkalmas pilóta és gép is szükséges, mert másképp a napnyugta utáni leszállás nehézkes. – Nincs különösebben kihasználva ez a lehetőség – mondta el Kornyik Csaba ügyvezető. – De a lehetőség adott a kisgépeknek, így üzemeltetjük a repteret, amely pályafénnyel is rendelkezik.

Abban az esetben veszik igénybe a lehetőséget a pilóták, ha a tervezett útvonalat nem tudják teljesíteni napnyugta előtt, tette hozzá. Éjszaka ugyanis a látva repülés a sötétség miatt nehézkes. Ezenkívül kiképzések alkalmával is gyakorolják az éjszakai leszállást, amelynek lehetősége egyébként kis repterekre nem jellemző, tudtuk meg a szakembertől.

A légi bázison nemcsak le- és felszállásra van lehetőségük a gépmadaraknak, de a még megmaradt maroknyi repülőszerelő helyre is pofozza a meghibásodott vasakat. Épp a minap emelkedett a magasba egy Antonov–2-es típusú repülőgép, amely Kaposújlakról egyenesen Franciaország felé vette az irányt. Ezt a gépet itt vásznazták át, amelyet az előírások szerint tizennégy évente kell elvégezni. De ezenkívül a motort is meg kellett javítani és az esedékes karbantartását is Kaposújlakon végezték el.

A típust ma már elsősorban repülőbemutatókra, sétarepülésekre használják. Egy-egy példány Európa számos országában előfordul. A hazánkban Ancsa névre is hallgató gépet a pilóták a világ egyik legkezesebb repülőjének tartják.