Andocsi fabábu: az asszony jó időt hoz

Somogyi viseletbe bújt fabábuk jósolják meg mostantól az időjárást Andocson.

A település központjában, a katolikus templom előtt állították fel a régmúltra emlékeztető szerkezetet.

Werner Józsefné, Andocs polgármestere elmondta: a hat négyzetméter alapterületű faházat az önkormányzat karbantartója készítette el már tavaly ősszel. A kis házba betlehemi szobrokat helyeztek el, de miután véget ért a karácsonyi időszak, kiszedték a bábukat, a házikó pedig üresen állt. Sokáig gondolkodott a település vezetése azon, hogy mivel lehetne berendezni, végül úgy döntöttek, hogy átalakítják időjósházzá.

– Retró hangulatot szerettünk volna teremteni – fogalmazott a polgármester. – Ugyanolyan időjósházat építtetünk, mint amilyen a hetvenes években szüleink, nagyszüleink tornácát díszítette. A különbség csak annyi, hogy ez sokkal nagyobb. A házban van egy óriási hőmérő, ami mutatja az aktuális hőmérsékletet. Mivel az építmény a régmúltra utal, ezért digitális helyett higanyosat használunk. A szerkezet emellett tartalmaz egy barométert és két kilencven centiméter nagyságú, tölgyfából készült bábút is.

Mivel nagy az átmenő forgalom, sok az érdeklődő

A szobrokat Szalai Norbert, Nagy János és Kiss János fafaragó művészek alkották és készítettek hozzá egy forgóberendezést is, amelynek segítségével jó idő esetén az asszony néz ki az ablakon, rossz idő esetén pedig a férfi – tette hozzá Werner Józsefné. Az időjósházikó a napokban készült el, de már így is sokan a csodájára jártak.

Mivel nagy az átmenő forgalom a településen, ezért több autós is megállt egy-egy percre.