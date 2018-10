A britektől tanultak bajnokságot tartani

Magyar horgászok is részt vettek október 13-án és 14-én a XI. Csónakos Pergetős Világbajnokságon az angliai Rutland Water tavon.

A hazai alakulat kiválóan szerepelt a versenyen, a 16 ország közül a kilencedik helyen végzett. Nem volt egyszerű dolga a magyaroknak, hiszen az erős, viharos széllel és a szakadó esővel is meg kellett küzdeniük. A pecások nagyon sok sügért, süllőt, csukát és pisztrángot is kifogtak a tükör tiszta vízből.

– Elképesztően védik a környezetet a tó környékén – fogalmazott Kozári Miklós, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) alelnöke. – Ez egy nagyon tiszta vizű tó, ahol kutatóállomás és látogatóközpont is van, a horgászok pedig első sorban a pisztrángok miatt kedvelik. Annyira figyelnek a higiéniára, hogy a csónakot és a merítőt is a szervezők adták, nehogy valamilyen fertőzés bekerüljön a tóba.

– A Desedán csak álmodozunk arról, ami ennél a tónál alapból megvan – folytatta a MOHOSZ alelnöke. Messze földről járnak ide horgászok. A tó körül végig van út, parkolók és pihenőhelyek, valamint büfé is. Elképesztő biztonsági szabályokat kellett betartani. Annyi mentőmellényt készítettek ki amennyien a versenyen részt vettek. A stégre is csak mellényben lehetett rámenni, még akkor is, ha pakoltunk a csónakba.

– Én nem horgásztam, hanem azért mentem el, hogy lássam miként zajlik egy ilyen világbajnokság – hangsúlyozta Kozári Miklós. – Erre a fajta versenyre a Deseda is esélyes, ezt mi meg tudjuk rendezni Kaposváron. Tervezzük is, hogy a közeljövőben pályázunk egy csónakos pergetős világeseményre – tette hozzá a MOHOSZ alelnöke.