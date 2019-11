Kriptaszökevények helyett mennyei bulit tartott egy kaposvári anyuka

Halottak napja, Mindenszentek, Halloween... az utóbbi, eredetileg kelta ünnep, hazánkban is egyre inkább terjed, főleg a fiatalok körében.

Gyakran spirituális eredetéről és miértjéről mit sem tudva vesznek részt gyerekek és felnőttek pókokkal, kriptaszökevényekkel, szellemekkel és boszorkányokkal zsúfolt rendezvényeken. Egy kaposvári anyuka megelégelte ezt, és inkább Mindenszentek partyt rendezett a Mennyországban.

„Mennyország”. Ezt hirdette egy kaposvári ház ajtaján a felirat. A csengetésre egyenesen a menny háziasszonya, Szűz Mária nyitott ajtót. A kulcsok őre, Szent Péter is otthon volt, ám ő inkább a konyhában sürgölődött.

Angyalok, és Szentek adták egymásnak a kilincset. A Szent Margitnak öltözött tizenéves lány azt is elmesélte, hogy amikor beszaladt szüleivel rágcsálni valóért a boltba, furcsán néztek rá.

– Nem értem, miért – tette hozzá. – Nem láttak még Szentet?

Legtöbben az Árpád-háziak közül képviseltették magukat, ám Portugál és Francia Szentek is érkeztek a partyra Lucia és Bernadette személyében. Boldog Emma grófnő pedig a „boldogokat” képviselte.

– Először néhány éve, Budapesten találkoztam hasonló rendezvénnyel. Ám mivel Kaposvár is legalább olyan jó hely, három évvel ezelőtt mi is megrendeztük az első Mindenszentek partynkat – mondta Takács Erika, nemcsak anyuka, hanem hitoktató szerepben. – Bár Kaposvár, még nem adott annyi Szentet, mint a főváros, azért mi is igyekszünk – tette hozzá. A rendezvénynek komoly feladatot szántak. Miután egyesével bemutatkoztak és meséltek magukról a Szentek, játékos feladatokat oldottak meg.

– Nem is a vetélkedő, és a díjazás a lényeg, hanem az, hogy a készülés során a gyerekek megismerkedjenek a Szentekkel, és tudják, ki-kicsoda?, valamint miről ismerhető fel, ha csupán egy templomablakon látjuk-mondta Takács Erika, aki a nagyobbaknak kvízzel készült, amíg a kicsik Szent Imre palástját, vagy Szent Erzsébet rózsáit színezték. A játékos tanulás után a jutalom sem maradt el: Szűz Mária megvendégelte a kiskamaszokat. A „Szentburger” után a legnagyobb meglepetés egy angyal formájú torta volt, ám egy kis sült tök is került az asztalra.