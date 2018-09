Apróbetűs összetevők: hatalmas az igény a „mentes” ételekre

Egyre többen keresik a laktóz-, glutén- illetve cukormentes ételeket. Vannak, akik egészségügyi problémáik miatt, de egyre gyakoribb, hogy divatból fogyasztják a mentes termékeket.

Györe Katalin természetgyógyász, a Természet Patikája biobolt tulajdonosa azt tapasztalta, hogy egyre többen vannak, akik glutén- vagy laktózérzékenységgel küzdenek, de divattá is vált a mentes táplálkozás.

– Sokan nem tudják kideríteni, mi lehet az emésztési problémáik hátterében, és sokszor az interneten olvasottak alapján azonosítják be a problémát, és elkezdenek gluténmentesen étkezni – mondta Györe Katalin. – De az is igaz, hogy napról napra nő a gluténérzékenyek száma is, amihez tapasztalataim szerint pár év múlva csatlakozik a laktózérzékenység.

A természetgyógyász szerint legfőképpen a helytelen életmód miatt alakul ki intolerancia. Túl sok a mesterséges anyag az ételeinkben, az aromák, az ízfokozók, s az érzékenyebb anyagcseréjű embereknek előbb utóbb problémát okoznak.

Ahhoz, hogy a gluténmentes diéta sikeres legyen, teljesen ki kell iktatni a glutént az étrendből, s ezt szigorúan be kell tartani. De a diéta nem olcsó, ugyanis egy kilogramm gluténmentes liszt 1200 forintnál kezdődik, és a legolcsóbb 400 grammos gluténmentes kenyér is 875 forint. A borsos áruk ellenére viszont nagyon keresettek ezek a termékek.

A laktózérzékenység esetében van, aki csak a tejet, vagy a tejszínt nem tudja elfogyasztani, a joghurtot például igen. A laktóz kikerülése nem okoz akkora gondot, mint a gluténé, nagyon sok gabonaalapú ital képes helyettesíteni például a tejet, illetve a laktáz enzim tartalmú tabletták is tudnak segíteni.

A L’Altro étteremben is azt tapasztalták, hogy napról napra emelkedik a glutén- vagy laktózmentes ételt rendelő vendégek száma. Horváth Gábor, az étterem vezetője elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt még évente körülbelül kétszer merültek fel ilyen igények, de most naponta többször is jelzik számukra, hogy valamelyik alapanyagot nem tudják elfogyasztani. – El tudjuk készíteni az étlapon szereplő ételek legtöbbjét mentes változatban is, van külön gluténmentes tésztánk is – mondta Horváth Gábor. – A gluténmentes alapanyag ugyan drágább, de mi nem adjuk több pénzért ezeket az ételeket. Tervezünk egy olyan ételsort, amelyben csak ilyen speciális fogások vannak.

Az étterem vezetőjének is az a véleménye, hogy az étel intolerancia kialakulásának egyik oka a sok mesterséges adalékanyag. Többek között ezért is figyelnek oda arra, hogy szezonális alapanyagokból dolgozzanak, és elsősorban helyi termékekből főzzenek minőségi ételeket.

A Slendy Kft.-nél is alkalmazkodtak a változó igényekhez. Ojtó Szilárd ügyvezető helyettes elmondta, másfél éve kezdték el gyártani a paleo illetve a cukormentes termékeket, de alig bírnak lépést tartani a kereslettel, akkora az igény ezekre a termékekre.

– Egyre nagyobbak az elvárások, már tízféle paleo sütink van, melyek többek között mandulalisztet, kókusztejet és édesítőszert tartalmaznak – tájékoztatott Ojtó Szilárd. – De cukorbetegeknek is készül cukormentes süti, speciális sütőkeverékkel. Vannak, akik egészségügyi problémák miatt diétáznak, de azok is keresik a termékeket, akik a táplálkozási divatokat követik, vagy éppen fogyókúráznak.

Heszberger Edina dietetikus tapasztalatai is azt mutatták, egyre többen érzékenyek valamilyen összetevőre. Szerinte ennek egyik oka a bélflóra illetve az immunrendszer gyengülése, amelyet a helytelen táplálkozási szokásaink okoznak, illetve a stressz.

– Az a baj, hogy rongáljuk magunkat – mondta a dietetikus. – Olyan ételeket eszünk, és úgy élünk, ami teljesen felborítja a szervezetünk egyensúlyát. Viszont az nagy szerencse, hogy most már egyre több olyan ételt lehet kapni, melyekben helyettesítik azokat az anyagokat, amelyek a problémát okozzák.