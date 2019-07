Áram nélkül maradtak a vihar miatt Lakócsán

Kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat vasárnap este Somogy megyében. Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetelt az áramszolgáltatás, csak éjfélkor tudták helyreállítani.

Kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez, összesen negyvenöt alkalommal riasztották a tűzoltókat vasárnap este Somogy megyében. A szakemberek a vihar mellett több műszaki mentésnél is közreműködtek.

Hosszú órákra áram nélkül maradt például Lakócsa, ugyanis több villanyoszlop kidőlt a viharos időjárás miatt.

– Nagyon heves széllel érkezett meg a vihar, fák dőltek a villanyvezetékekre, több helyen az oszlopok is kimozdultak – mondat el lapunk érdeklődésére Matyók József polgármester. Hozzátette: a Szabadság és a Fodor utcában több tetőt is megtépett a szél, valamint az óvoda és az iskola tetőszerkezetét is javítani kell. – Végül éjfélkor helyreállt az áramszolgáltatás a somogyi településen, hétfőn pedig megkezdtük a helyreállítási munkálatokat – mondta el a polgármester.

Szőkedencsen egy hatalmas fa dőlt a 7-es számú főútra, Barcson, a Semmelweis utcában pedig az erős szél gyökerestől kifordított egy fenyőt, amely egy ház tetejére dőlt. A károk felszámolását a barcsi hivatásos tűzoltók végezték. Hétfő hajnalig huszonegy fát kellett eltávolítaniuk az úttestről és a vezetékekről, valamint egy kéményledőlésnél és egy tető megbontásnál segédkeztek. A barcsi közúti határátkelőhelyen az erős szél megbontotta az épület külső lemezlambériáját.

Országszerte több mint száz esetben avatkoztak be a tűzoltók a vihar miatt, szinte minden esetben kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz kellett kivonulni.