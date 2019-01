Aranyérmes somogyi pálinkák sorakoztak a versenyen

A somogyi indulók eredményesen szerepeltek az ongai Quintessence competition pálinkaversenyen. A tizedik, jubileumi találkozón többen kategóriagyőztes címet, illetve arany minősítést nyertek el.

A versenyre 295 nevezőtől 2006 pálinka és párlat érkezett: a hazai nevezőkön kívül Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ciprusról is indultak. A 401 kereskedelmi tételen kívül a bérfőzők 738, míg a magánfőzők 867 pálinkát, illetve párlatot állítottak elő. A zsűri döntése alapján 291 arany, 485 ezüst valamint 516 bronz oklevelet adtak át.

– Egészséges, érett, aromagazdag gyümölcs, technológiai fegyelem és érzéki adottság: részben ez a jó pálinka titka – mondta a barcsi Tóth Tamás Csaba, aki kategóriagyőztes elismerésen kívül két arany, öt-öt ezüst, illetve bronz éremmel tért haza. Ezúttal többek közt a Madárcseresznye, a Fekete berkenye, a Besztercei szilva és az Aratási körte párlat hozta meg a várva várt sikert. A szakember 2011 óta dolgozik magánfőzőként, évente 10-15 fajta italt készít, s jellemzően szőlőt, vadkörtét, áfonyát használ, míg a csonthéjasok közül szilvát, kajszit, s nagyon kedveli a körtét is. Tóth Tamás Csaba rámutatott: az év első rangos versenye a legújabb pálinka és párlat felhozatal megismerésére éppúgy hasznos volt, mint tapasztalatszerzésre.

A somogyiak közül Gőhr Katalin balatonöszödi bérfőzető szőlő sztrongja kategóriagyőztes lett, s két arany és három bronz minősítést is kapott, Gőhr Károly a négy ezüst mellett öt bronz érmet hozott el. A nagycsepelyi bérfőzdében Szőke András volt a főzőmester. Sikeresen versenyzett – egy ezüst, négy bronz – a csokonyavisontai Bürge Zsolt magánfőző, akárcsak a kaposvári Galántai János, aki kékfrankos borseprővel kategória győztes címet nyert, amit négy arany, három ezüst valamint hét bronz díjjal egészített ki. Mirabella, Kajszi-fekete ribiszke vegyes: Szabó Krisztián kaposvári magánfőző párlatait két aranyéremmel jutalmazták, s egy ezüst és két bronzot is odaítéltek számára, míg Licskai Csongornak két bronz elismerést adtak. A porrogi Madarász Zoltán fekete berkenyéje aranyat ért, s ezüst és bronzdíjat is kapott, a siófoki Aradi Péter som párlatát bronzzal díjazták, míg a zamárdi Zimek Pálinka Manufaktúra Kft. – kereskedelmi főzde kategóriában – négy aranyat, két-két ezüst, illetve bronz érmet kapott.