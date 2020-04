Aranyláb a ceruza hegyén

Rajzfilmhős lett és egy ország ismerte meg Mayer Tamás figuráját, akit a hét­éves Puskás Ferencről mintázott. A Kaposvári Egyetem egykori hallgatója büszke a Puskás Öcsi sikerére és újabb gyerekeknek szóló anyagokon dolgozik.

Nagy sikerrel mutatták be Puskás Ferenc születésnapján a leghíresebb magyar gyermekkori kalandjait megidéző Puskás Öcsi és barátai című rajzfilmet a közmédián. Az animációs film ötletét és alapját Kemény Kristóf író és Mayer Tamás illusztrátor háromkötetes Puskás Öcsi, a külvárosi vagány hihetetlen kalandjai című mesekönyv-sorozata adta.

A Rongylabda címet viselő első részből kiderül, hogy milyen nehéz volt eleinte bekerülni Öcsinek és Cucunak a grundra. Mivel a nagyok nem fogadják be a kicsiket, Öcsi édesapja saját labdát készít a lurkóknak, amellyel házuk udvarán kezdhetnek focizni.

A rajzfilmfigurák atyja Mayer Tamás, aki a köteteket is illusztrálta. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának elektronikus ábrázolás szakán hat éve végzett képanimátor büszkén mesélt a Puskás Öcsi sikeréről. – Nagyon jó érzés, hogy film készült belőle – mondta lapunknak Mayer Tamás. – Ráadásul én ismertem a rendező, Gellár Csaba munkásságát és örültem, hogy ő készítette el. Ugyanis át kellett valamennyire értelmezni a könyvet, s azért, hogy a történet képernyőre vihető legyen, a karaktereket is át kellett dolgozni. Nekem nagyon tetszik a végeredmény, szerintem remekül oldották meg.

A pécsi születésű volt kaposvári egyetemista elmondta, hogy amikor elkezdtek a könyvön dolgozni, már felmerült a rajzfilm lehetősége is. Ezért aztán számított rá, de mégis furcsa érzés volt számára, hogy az első általa illusztrált mesekönyv a képernyőkről köszön vissza.

Természetesen nem ez Mayer Tamás egyetlen munkája, hiszen folyamatosan dolgozik könyveken. – Van egy gyerekeknek szóló olvasást segítő sorozat és ahhoz is készítek illusztrációkat – mesélte. – A Pagony kiadó a legkedveltebb szerzőit kéri fel, hogy írjanak 5 könyvet a “Most én olvasok!” című sorozatba, melynek szövege kötetenként egyre bonyolódik. Most egy új epizódhoz rajzolok éppen, amit Vadadi Adrienn írt.

A képanimátor, illusztrátor szívesen dolgozik gyerekeknek szóló köteteken, hiszen ők igazán őszinte ítészek. – Nagyon tudnak örülni a történeteknek és nagyon meg tudják kedvelni a figurákat. Igaz nem könnyű a gyerekek figyelmét felhívni, nagyon ötletes és kreatív dolgokat kell kitalálni. De azt látom, hogy manapság a gyerekkönyvek reneszánszukat élik. Sok ilyen könyv készül és a szülők megvásárolják, és a gyerekek kezébe adják, hogy olvassanak.

Kaposváron készült animációs sorozat adta az ötletet

Mayer Tamás most már maga is foglalkozik animációval, hiszen a koronavírus-járvány miatt kialakult bezártság megihlette a fiatal alkotót. Elindította közösségi oldalán a KaranTV nevű rövid animációs sorozatot, amely eddig két részt élt meg, de továbbiak is tervben szerepelnek.

– Az eredeti ötletet egy Kaposváron készített animációs sorozat adta, amelyet még a Zichy Mihály Iparművészetiben készítettünk az osztályommal, Mojzer Tamás tanár úr vezetésével – mondta Mayer Tamás. – Az volt az elképzelésem, hogy olyan történeteket olvasson fel a bemondó, amelyek pozitív hírek, hogy így ellensúlyozzuk a most ránk áradó negatív híreket.

Hetente két új részt tervez a fiatal alkotó, s ezekhez ötleteket is kap a nézőktől. Hiszen már az első epizód után érkeztek a tippek, hogy milyen híreket olvashatna fel Brokk Olivér műsorvezető.