Árfolyamváltozás: a cégek örülnek, a nyaralók bosszankodnak

Aki nyaralni indul az bosszankodhat, a cégek viszont örülhetnek a forint gyengülésének. Az árfolyamváltozás miatt ugyanis 5-6 százalékkal drágább lehet az idei nyaralás az egyik kaposvári utazási iroda szerint. Az exportáló cégeknek azonban lényeges bevételnövekedést jelenthet a magas euróárfolyam.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Exportösztönző hatása van a forint gyengülésének – mondta a Szabó Fogáskerékgyártó Kft. gazdasági vezetője. Szabó Krisztián szerint ez a fajta árfolyamváltozás mindenképpen bevételnövekedést jelent cégüknek. A vállalkozás ugyanis termékei 75 százalékát exportálja, nagyon sok európai országba is szállítanak.

Hasonlóan vélekedik az Avermann-Horváth Kft. ügyvezető igazgatója is. Horváth Péter kérdésünkre elmondta: termelésük 50 százaléka export, így a forintgyengülés nagyon jót tesz a cégnek. A vállalkozás Németországba, Ausztriába, Svájcba és Horvátországba is szállít. Egy dolog miatt bosszankodnak csak, az alapanyagot ugyanis euróval fizetik, ez pedig jelentős kiadást jelent a cégnek, de összességében elégedettek a kialakult helyzettel.

A Kapos Járműgyártó és Javító Zrt. elnöke Tajnafői István elmondta: nem örülnek az árfolyamváltozásnak ugyanis jelentős mértékben importálnak külföldről. A 310-320 forintos euró érték még tűréshatáron belül van, de 320 forint felett már nagyon sok többletkiadást jelent a cégnek, amit kénytelenek áthárítani a vevőkre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Számunkra az árfolyamváltozás előnyöket és hátrányokat is jelent – hangsúlyozta Szommer Gábor, a kaposvári tejüzem kereskedelmi igazgatója. – A csomagolóanyag egy kis részét importáljuk, a tejes dobozokat Hollandiából szerezzük be, ugyanakkor késztermékeinkből exportra is jut.

A kaposvári cég – nyereség mellett – a tavalyi 7,5 milliárd forinttal szemben 2018-ban közel nyolcmilliárd forint forgalommal számol. Bevételük csaknem 10 százalékát az export adja: többek közt túrót és tejfölt szállítanak külföldre, Horvátországon kívül Csehországba és Szlovákiába indítanak útnak egy-egy rakományt, s várhatóan augusztustól már Szerbiába is.

Palkovics Béla, a Somplast Kft. tulajdonosa szerint rövid távon kedvező hatása van az árfolyamváltozásnak, termékeik nagyjából 90 százalékát nyugat-európai cégeknek értékesítik. Kaposváron kívül Kecskeméten közel 500 dolgozónak ad munkát a vállalkozás, ahol egyebek mellett műanyag alkatrészeket gyártanak. A cégvezető úgy vélte: az érem másik oldala, hogy hosszabb távon arra lehet számítani, hogy emelkednek a szállítási- és logisztikai díjak, s az üzemanyag is drágulhat.

Horváth Éva, a kaposvári Első Magyar Cukormanufaktúra tulajdonosa kiemelte: cégüknek nem előnyös az árfolyam-ingadozás. Németországból euróért vásárolják a cukrot, amit Magyarországon döntően nagykereskedelmi társaságoknak értékesítenek. – A mostani változás több millió forinttal növelte az alapanyagköltségünket – hangsúlyozta. – Így meglévő horvát és román megrendeléseken kívül további euróban fizető piacot keresünk, így próbáljuk enyhíteni az árfolyamváltozásból eredő veszteséget.

Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton ügyvezető igazgatója rámutatott: euróban számláznak mindent, s így a beszállítók nagy részét is ebben, illetve dollárban fizetik ki.

– Marcaliban és Kaposváron az idén nagyjából 130 millió eurós forgalmat várunk, azaz átszámítva több mint 40 milliárd forintot – folytatta. – Ha a kivitelre gondolunk, akkor egyértelműen kedvező a fejlemény, ám lényegesnek tartjuk a kiszámítható, stabil árfolyamot. Az utóbbi időben 310-315 forintos euróval terveztünk, de egy darabig a 320-325 forint körüli összeg marad, az is elfogadható, ám mindent egybevéve a stabil árfolyam fontosabb, mint a gyenge forint.

Az utazás is drágább lesz – mondta Wimal Morapitiye a Jetwing Travel ügyvezető igazgatója. A forint gyengülése miatt ugyanis az utazási irodák kénytelenek árat emelni. Ez azt jelenti, hogy aki a napokban foglalja le nyaralását, annak már nagyjából 5-6 százalékos emelkedéssel kell számolnia.

– A drágulás azokat is érintheti, akik már korábban lefoglalták útjukat. Azok ugyanis, akik előleget fizettek be és még csak ezután szeretnék kiegyenlíteni a fennmaradó tartozást, náluk is jelentkezhet plusz kiadás – fogalmazott Wimal Morapitiye, aki egy példával is szemlélte az áremelkedést. Egy négytagú család, aki az idén nyáron a horvát tengerparton szeretne eltölteni egy hetet – apartmanban, ellátás nélkül – annak normál esetben 700-800 euróba (231-264 ezer forint) kerül a szállás. A forintgyengülés miatt azonban 45-50 euróval (14-17 ezer forint) is többet fizethet majd.

A lefoglalt nyaralást azonban le is lehet mondani. Egy jogszabály értelmében, ha a kiválasztott nyaralás az eredeti árnál 8 százalékkal többe kerül – például a forint gyengülése miatt – akkor el lehet állni a foglalástól. – Abban az esetben is lemondható a nyaralás, ha 8 százalék alatt van a drágulás mértéke, akkor viszont kötbért kell fizetni – hangsúlyozta Wimal Morapitiye. A legnépszerűbb úti cél egyébként Horvátország déli része, a görög szigetek és Bulgária – tette hozzá a Jetwing Travel ügyvezetője.