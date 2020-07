Árvíz után avattak bölcsődét

Augusztus 3-án, hétfőn nyitja meg a kapuit a Bóbita bölcsőde Böhönyén, 24 gyermek számára biztosítva helyet két csoportban. Tavaly júliusban tették le az épület alapkövét, és egy 150 millió forintos TOP-os pályázat segítségével elkészülhetett a beruházás. Az ünnepélyes átadón köszönetet mondtak a közreműködőknek.

– Nemrég még soha nem látott katasztrófával küzdött a megye és kiváltképp Böhönye az árvíz miatt – utalt a közelmúltra Huszti Gábor, a Somogy Megyei Önkormányzat alelnöke, aki hozzátette: területfejlesztésben példaértékű Böhönye teljesítménye, mert egy 35 millió forintos önkormányzati energetikai beruházásra, és egy 50 millió forintba kerülő termelői piacra is pályáztak. Az itt élők közösen tesznek a falu jövőjéért, megteremtve a lehetőségét, hogy helyben maradjanak a kisgyermekes családok.

A térség fejlődésének egy másik példáját, a marcali kórház frissen megszerzett önállóságát említette a megnyitón Móring József Attila, a választókerület országgyűlési képviselője, aki kiemelte: a böhönyei bölcsődét őszinte lelkesedéssel és szeretettel készítették, és az itt dolgozók is így fogadják be a gyerekeket.

– Új szolgáltatással bővült a település, és egy új korosztály került be az önkormányzati gondoskodás körébe – mondta ünnepi beszédében Zsoldos Márta Piroska polgármester, aki arról is beszélt, hogy ezzel 7 új munkahelyet teremtettek. A hangja elcsuklott a meghatottságtól, amikor a hajdani böhönyei bölcsőde egykori dolgozóinak a nevét sorolta fel.

Az ünnepség zárásaként az óvodások műsora után Horváth András plébános és Varga Zsófia református lelkész megáldotta az új épületet, majd Mezőfi Attiláné intézményvezető az eljövendő nevelői munka fontosságát ecsetelte.

Falszárító gépet hoztak

Hétfőn, kedden és szerdán felmérték az árvíz utáni károkat, felelte kérdésünkre Zsoldos Márta Piroska, és ezután egy vis maior pályázatot nyújtottak be. Rendkívüli testületi ülésen elhatározták, hogy a bajba jutott családokat anyagilag is támogatják. Hét ház statikai állapota sérült az özönvíz levonulása után, és három családnak kellett kiköltöznie. Váratlan segítséget kaptak a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, ennek révén a fővárosból egy falszárító berendezés érkezett Böhönyére, amit már be is vetettek.