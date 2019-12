Asszonykézben a kasza és lapát

Egyre inkább az idősekre és a nőkre marad a közmunka Somogyban is. A munkaképes férfiak többségének ugyanis jobb megélhetést kínál a versenyszféra.

Folyamatosan nő a közmunkások átlagéletkora és egyre nagyobb a nők aránya, derült ki a Belügyminisztérium jelentéséből.

– Ez jellemző Somogyra is – mondta lapunknak Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, Tab polgármestere. – Ahol kevesebb a munkahely – például Barcs és Nagyatád környékén – ott jól működik a közmunkaprogram, de a gazdaságilag fejlettebb térségekben már csak a nagyon idősek és a nők vállalják a közmunkát. A közmunkának ma már nincs akkora szerepe, mint 8-10 évvel ezelőtt.

A férfi munkaerő nagyon hiányzik a közmunkaprogramokból, hiszen a települések eddig velük oldották meg a közterület-karbantartási munkákat. – Férfit szinte lehetetlen találni – szögezte le Karsai József, Kadarkút polgármestere. – Nálunk öt férfi dolgozik most és többen nem is akarnak jönni. A férfiak elhelyezkednek, a nőknél viszont a család is fontos tényező.

Hasonló a tapasztalat Gigén is, ahol ugyancsak a nők kerültek többségbe a közmunkaprogramban. – Ők teszik ki a munkások kétharmadát – mondta Bálint Ildikó polgármester. – Érezhető, hogy a munkaerőpiac erősödött, de szükség van a közmunkára is. Olyan dolgozók találnak itt helyet – negyven év felettiek átlagban –, akiknek nyugdíjuk sem nagyon lenne, ha ide nem tudnának bekapcsolódni. Ők zömében a közmunka előtti évtizedekben valamiért kiestek a munka világából, most pedig már nem tudnak elhelyezkedni szociális körülményeik, illetve egészségügyi állapotuk miatt.

Magad uram!

Kaposújlakon is kevés a férfi munkaerő – mondta Csabai Tamás polgármester. – Aki van, azzal is nehéz dolgozni egészségi állapota vagy éppen hozzáállása miatt. Nem igazán találunk utánpótlást település-karbantartásra, így a kaszálást, hóeltakarítást kénytelenek leszünk kiadni vállalkozónak. Felvennénk erre munkást, de minimálbérért sincs jelentkező. Magasabb állami támogatás mellett normális bérért foglalkoztathatnánk valakit.

Erről nincs hír, de az látszik, hogy jövőre is lesz közmunka, tette hozzá a településvezető. – Ez jó, de az indulás mindig nehéz – mondta Csabai Tamás. – Általában ugyanazokat az embereket nem lehet újra foglalkoztatni, feltölteni a létszámot pedig nem egyszerű. Így könnyen előfordulhat, hogy átmenetileg nincs közmunkás. Ha más nincs, akkor a polgármester és a testület áll be kaszálni. Hozzátette: erre eddig egyszer volt csak példa és reméli újra nem lesz.