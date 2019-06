Aszalóban wellness, a Balatonon strand is jár a kutyáknak

A szünidőben nem csak a szülők törik a fejüket, hol töltse csemetéjük a nyár azon részét, amikor ők dolgoznak. A kutyatulajdonosok is gondban vannak, amikor a nyaralást tervezik: vigyék-e magukkal kedvencüket, vagy inkább keressenek neki egy megfelelő helyet.

Egyre több lehetőség van a kutyás nyaralásra, és egyre nagyobb is az igény erre. Fonyódon a többi városi stranddal együtt június 15-én nyit a kutyás strand, s a szezonban két fesztivállal is várják itt az ebeket és gazdáikat. Újra megtartják a Dog Beach Festet június végén és augusztusban a Fonyódi Kutyafesztivált. – Nagyon jók a tapasztalataink az elmúlt évek alapján – mondta lapunknak Hidvégi József polgármester. – A kutyák és gazdáik kulturáltan viselkednek és a város életében sem okozott gondot, hogy kutyás fürdőhelyet létesítettünk.

A fonyódi kutyás fürdetőhely – amely a Balaton első kutyás fürdőhelye volt – roppant kedvelt, hiszen főszezonban ezernél is több kutya és gazdi fordul meg ezen az elkerített vízparti területen.

Aki mégis úgy dönt, megkíméli a kutyáját a hosszú utazásoktól, annak a kutyapanzió a megoldás. Ilyenből már Somogyban is van, és még wellness részleg is tartozik hozzá. A somogyaszalói szőlőhegyen hozták létre.

– Amikor megvettem a területet, nagyon elhanyagolt állapotban volt a házzal együtt – mondta Boros Zoltán, a tanya tulajdonosa. – Az vezetett, hogy színvonalas körülményeket teremtsek az állatoknak, akiknek éppen elég nagy trauma a gazdi hiánya – mondta az állatbarát tulajdonos.

Miután övé lett a több hektáros terület, olyan kutyapanziót hozott létre, amely ideális pihenő- és játszóteret is nyújt a kutyáknak, amíg a gazdájuk nyaral, vagy akár kórházban gyógyul. A hátsó épületben gondosan kialakított, csempézett kennelek várják a négylábúakat. – A kennelekhez 11 elkerített kifutó tartozik, a legkisebb is 200 négyzetméter, a legnagyobb pedig fél hektáros – mutatott körbe a tulajdonos, aki állítja: több időt tölt el kutyusokkal, mint akár saját gazdáik. Ő ugyanis a nap 24 órájában ott van a kedvencekkel, míg a gazdik dolgozni járnak, vagy éppen nyaralnak.

– Itt nincsenek megkötve a kutyák és mégsincs kedvük elszökni – folytatta Boros Zoltán. – Reggelente sétáltatással vagy futtatással kezdünk. Minden kutya a saját igényeinek megfelelő ellátást kap – magyarázta a panzió kutyakiképző végzettségű működtetője.

Boros Zoltán szerint a gazdi jelenlétének hiánya kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a kedvencek megszabaduljanak korábban bevett rossz szokásaiktól, és jobban tudjanak szocializálódni egymás között. – Itt az egyedül élő kutya társakra lel, így a nálunk eltöltött idő nyaralás neki is – folytatta a tulajdonos, aki egy berendezett lakrészt azért macskáknak is fenntart a somogyaszalói területen.

Persze a kutyapanzióba nem kerülhet be akármilyen eb. A tulajdonos „5k”-t kér a szolgáltatást igénylőktől: a kutyát, a könyvét, a kajáját, a kabaláját, és persze készpénzt.