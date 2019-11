Aszalt szilvás hurkát is kóstolhattak a szennai fesztiválon

A versenyzők aszalt szilvás hurkával is előrukkoltak hétvégén a 13. szennai hurkafesztiválon: kilenc csapat serénykedett, hosszú sor kígyózott az ínycsiklandozó finomságokért.

Több mint kétezren látogattak a rendezvényre, ahol a véres és májas hurkán kívül kolbászt is falatozhatott a vendégsereg, a borongós időben jól csúszott a forralt bor, s volt, aki eper, körte vagy szilva pálinkával melegített.

– A fenséges illatokat követjük, ámulatba ejtő a kínálat – mondta a kaposvári Németh Géza, aki feleségével és barátaival érkezett a szennai fesztiválra. – Gyerekkorom óta hurkarajongó vagyok, alig várom, hogy végre megkóstolhassam a finomságokat. Ennek lehetetlen ellenállni.

A kadarkúti csapat biztosra ment: két fajta zsemlés és aszalt szilvával ízesített hurkával is meglepte a zsűrit és a közönséget. Boszorkányos gyorsasággal dolgoztak, Máger Béla, a csoport egyik tagja szerint a már évtizedek óta bevált recept az eredményes versenyzés titka. Tíz kiló rizs, 13 kilogramm fejhús, bőrke, szalonna, dagadó, két kilónyi vörös hagyma és ugyanennyi hagyma az abalébe, továbbá 50 deka só, 13 csomag majoranna valamint bő fél kiló őrölt paprika: Kuruczi László, a csökölyi válogatott tagja osztotta meg a véres hurka főbb összetevőit. Húsdarálás, ízesítés, keverés és töltés: összeszokottan dolgozott a társaság, melyet Jakab Csongor polgármester is erősített. Harmadszor indultak a fesztiválon, s annyira jól érezték magukat, hogy eldöntötték: 30 év múlva is vállalják a küzdelmet.

– A hurkafesztivál kiváló kezdeményezés, fontos a hagyományok ápolása, értékeink őrzése – hangsúlyozta Szajcz Adrián, a megyei közgyűlés alelnöke. Szulimán Gyula, Szenna polgármestere köszöntötte a vendégsereget, s meghívták a két testvértelepülés küldöttségét is: érdekes egybeesés, hogy a szennaiak az erdélyi Felsőboldogfalvával napra pontosan 29 éve írták alá az együttműködési megállapodást. Malgorzata Chrapek, a lengyelországi Wiesnek polgármestere tréfálkozva elnézést kért, mondván: nem tanult meg magyarul, de – tette hozzá –, a szennai polgármester sem beszél lengyelül. Kaposszerdahelyi, csökölyi, kadarkúti és helyi csapatok is bizonyították tudásuk legjavát, ahol mindenkinek jutott hurka: a versenyzőkön kívül 18 önkéntes gondoskodott a közönség ellátásáról, a hurkavásárlók felajánlásaikkal a helyi iskolát támogatták.

– Tilos furakodni – egy idősebb hölgy finoman figyelmeztetett egy fiatalembert, aki a friss hurkára váró sort próbálta beelőzni. Miközben a házigazdák megállás nélkül tálalták az újabb adagokat, a látogatók kisebb csoportba verődve figyelték Szulimán László, a helyi Véres Kezűek csapatvezetőjének alkotását.

– Szívvel-lélekkel készül a jó hurka és a kolbász – mondta. – Olyan ízekre vágyom, amit annak idején nagyanyáink készítettek. Döntő, hogy a hurka megfelelő arányban tartalmazza a rizst, a húst és a fűszereket. Lehet kísérletezni meghökkentő újdonságokkal, ám szerintem a hagyományos receptnek nincs párja.

Ronyt is meghívták

A simonfai Krisz és csapata győzött a sült hurka kategóriában, a hideg hurkakészítők versengését a kaposszerdahelyi polgőrök nyerték, s őket hirdették győztesnek a gyorsasági hurkatöltő versenyen is, ahol egy 80 centis hurkát időre kellett elkészíteni. A fesztiválozók szórakoztatásáról is gondoskodtak a házigazdák: az Erdélyi Duo zenés produkciója követően Rony lépett fel, s a Zselic Művészeti Iskola bemutatója után a lengyel vendégek műsorát tekinthette meg a vendésereg. Sokan várták Magyar Rózsa koncertjét, s a Forever Duo fellépése is színesítette a programot.

A látogatók haza is vittek a finom falatokból, az egyik árusnál a sütő kolbász kilója 1700 forint volt, a hurkát 1500 forintért adták, egy kilogramm sonka 3200 forintba került, a szalámit 3600 forintért mérték, a töpörtyűt 3500 forintért.