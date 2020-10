Átadták a Karzat-díjat

A kaposvári Karzat Színházbarátok Köre a márciusban elmaradt emléklap átadását múlt pénteken pótolta, ezúttal Szalma Tamás színművészt ismerték el.

Immár évek óta bevett gyakorlat a szervezet részéről, hogy a színház világnapján a Csiky Gergely Színház egy- egy kiváló aktorának munkáját ilyen módon ismerik el. – Nagyon jólesett, hogy rám gondoltak a színházbarátok, és ezt nem csak udvariasságból mondom. Számomra a kollégáim mellett a közönség elismerése a legfontosabb, minden más csak ezután következik – mondta Szalma Tamás. A színművészt legutóbb a Buborékokban és a Meggyeskert című darabban láthatta a közönség.

– Fiatal, tehetséges a társulat, a felújított színház lenyűgöző, a közönség pedig csodálatos. Egy színész nem is kívánhatna többet – húzta alá.

Kaponya Ottó, a Karzat elnöke szerint Szalma Tamás magánéletben is nagyon közvetlen, amit az egyesületünknek is volt alkalma megtapasztalni, amikor is elfogadva a meghívásukat, velük töltött egy órát. Ez utóbbival kapcsolatban jegyezte meg a baráti kör vezetője, hogy az elismert kiválasztásakor a színészi teljesítmény mellett a jelölt személyes megismerése is fontos számukra.

– Októberben ugyancsak terveztünk egy találkozót, amikor is Mikecz Estilla és Mészáros Sára művésznőt szerettük volna beszélgetésre invitálni, ám a koronavírus-járvány második hulláma miatt azonban ez a találkozó is halasztódik – ismertette Kaponya Ottó.